El Melli pone todo y el Muñe se cuida para la superfinal

Ante un mismo objetivo, que es ganar el 14 de marzo en Mendoza, el Melli y el Muñeco tomarán caminos diferentes este sábado por la fecha 19 de la Superliga.

En la Ribera, lo mejor

Guillermo, de acuerdo con el último entrenamiento de ayer en Casa Amarilla, tiene pensado poner a lo mejor que tiene a disposición para que los jugadores lleguen con ritmo a la final de la Supercopa Argentina.

Boca jugará en La Bombonera ante el Matador desde las 19:15 y hay muchos de los jugadores que no estuvieron ante Argentinos que serán de la partida. De esta manera, volverían Leo Jara, Lisando Magallán (recuperado de una contractura), Frank Fabra, Wilmar Barrios (cumplió suspensión por cinco amarillas), Pablo Pérez (jugó 30 minutos contra el Bicho luego de la lesión) y Carlos Tevez (con menos dolor en el hombro).

La duda está en Paolo Goltz, que arrastra una sinovitis en una rodilla. El central se entrenó a la par del equipo, pero todavía no lo ven al 100%. Van a esperarlo; si no llega, lo reemplazará Santiago Vergini, quien jugó por la Copa Libertadores y estuvo en la Paternal.

La Banda, con suplentes

Gallardo, entendiendo que ya no se juega nada en el torneo local, apunta todos los cañones a la final para poder salir de la crisis que atraviesa Núñez. Así pondría un equipo con mayoría de suplentes para visitar a Patronato desde las 21:30.

En este sentido, el DT ayer paró a Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Carlos Auzqui, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Rodrigo Mora y Rafael Santos Borré.

Leonardo Ponzio practicó del lado de los suplentes, al igual que Ariel Rojas, Gonzalo Martínez y Jorge Moreira, quienes ya tienen el alta médica y se entrenaron con normalidad, aunque Gallardo no los arriesgaría de entrada en Paraná.

Otros que suelen ser titulares y no serían de la partida por el torneo doméstico son Marcelo Saracchi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Nacho Fernández.

Populares agotadas

En cuanto a las entradas, ayer las populares para el Superclásico se agotaron en menos de media hora, según comunicó la empresa que estaba encargada de la venta. El precio fue de $800. Las plateas se empezarán a vender el sábado en forma presencial en Mendoza.

Gago afuera ¿y Román adentro?

Otra vez a recuperarse

El doctor Jorge Batista ayer le hizo los estudios a Fernando Gago y confirmó que debe suspender por el momento la actividad que estaba realizando. “Se efectuó RMN (resonancia magnética nuclear) en horas del mediodía y se constató el desprendimiento de adherencias de la zona dadora del injerto. Por este motivo suspende transitoriamente actividad en campo hasta que la sintomatología permita retomar con los trabajos establecidos”, fue el parte médico de Batista.

¿Riquelme contra River?

Eso se pregunta el presidente del club Central Norte de Salta, Héctor D’ Francesco, quien contó que van a tentar a Juan Román Riquelme para que se sume al equipo de cara al partido más importante que tiene la institución en 2018: el cruce de 32avos. de final de la Copa Argentina vs. River. “Vamos a ir a buscar a Riquelme para que juegue ese partido. Sería algo enorme, no sólo para Central Norte sino para toda la gente. Sabemos que es difícil pero la ilusión no nos la quita nadie”, expresó el dirigente. ¿Se dará?