El Mellizo visitó a Macri y le tiró más leña al fuego

Tras un fin de semana repleto de irregularidades arbitrales, la reunión en Casa de Gobierno fue inoportuna desde todos los ángulos. Pero el que salió a tomar la situación por las astas fue Horacio Elizondo, el directo arbitral nacional y se adjudicó la responsabilidad de elegir a los jueces.

El domingo, tras los errores de Jorge Baliño, los hinchas de River explotaron y cantaron en contra del Macri. Algo similar había ocurrido dos semanas atrás con las fallas de Silvio Trucco en el duelo entre San Lorenzo y Boca. Respecto del mal clima y las suspicacias que generan los desempeños arbitrales, Elizondo señaló: “El máximo responsable soy yo. Ni la AFA, ni el Gobierno nacional o quién sea. El que puso en el sorteo calificado a esos árbitros calificados soy yo. Creí que podían estar a la altura y las cosas no salieron como esperaba”.

Elizondo respondió a las acusaciones. “Yo no me junto en la quinta de Macri a ver a qué árbitro podemos poner o sacar. Fue una fecha muy floja, como hace mucho tiempo no se veía, y me hago cargo. Pido disculpas, pero que no piensen que hay algo más allá: una mano o una imposición”, se defendió.

“Nos podrán golpear, quebrar jamás”

Luego de lo que pasó en la cancha ante Godoy Cruz, y de los errores de Jorge Baliño y su asistente Alejandro Mazza, las sospechas en River se multiplicaron.

El presidente Rodolfo D’Onofrio llevó su respaldo a Marcelo Gallardo y escribió en Twitter: “En estos momentos es cuando todo River tiene que estar más unido que nunca. Nos podrán golpear, quebrar jamás”.