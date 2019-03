El Metrobús estrena su primer tramo en 15 días

“Algunos de ellos circulaban por Novella o por Dr. Ramón y ahora van a transitar por el Metrobús”, destacó el funcionario sobre esta obra que se construyó sobre la Avenida del Trabajador.

El primer tramo habilitado tiene una extensión total de 3 kilómetros, entre Necochea y Collón Curá, y en él se colocaron cinco paradores que servirán para que los usuarios suban o bajen de cualquiera de los cuatro ramales. A su vez, están previstos sectores para el cruce de peatones a través de sendas peatonales y semáforos para permitir el paso.

El sector que se habilitará del Metrobús tiene 3 kilómetros. El resto del recorrido podría quedar terminado en junio.

Palladino aclaró que el resto de los tramos, que llegan hasta el centro de la ciudad, podrían estar listos en junio de este año. “Es difícil determinar una fecha exacta porque pueden surgir otros imprevistos”, aclaró, aunque confirmó que el trabajo más grueso ya está finalizado y sólo resta terminar con otros detalles de la obra, como la culminación de los paradores, la señalización y la iluminación de todo el sector.

metrobus sebastian fariña petersen

4 ramales comenzarán a circular por Avenida del Trabajador.

Se trata de las líneas 12, 14, 516 y 13, que modificarán sus recorridos de forma parcial para sacar provecho de la vía rápida de circulación.

12 unidades cero kilómetro se incorporaron a la flota de vehículos.

Corresponden a la ex Indalo, que transita por el oeste. La semana pasada se habían sumado cinco nuevos coches de la firma Pehuenche.

Una vez que se finalicen los otros tramos del carril, el Municipio dispondrá de otras líneas de colectivo para que circulen por esa vía. Entre ellas se cuentan los ramales 7A, 7B, 4 y 6, que modificarán levemente sus recorridos para sacarle provecho a este camino rápido desde y hacia el oeste.

Conductores y peatones recibirán capacitación de la Muni

En las dos semanas previas a la habilitación parcial del Metrobús, la Municipalidad realizará una campaña de educación en seguridad vial para que los automovilistas y peatones se acostumbren a la convivencia con el Metrobús.

PRUEBAS DE COLECTIVOS EN METROBUS NEUQUÉN II.JPG Gentileza

Fernando Palladino, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, aclaró que la avenida ancha y las obras de asfalto motivaron que el 80% de los conductores que transitan desde o hacia el oeste elijan este carril para trasladarse. La presencia de los autos, sumada a la próxima circulación de colectivos, puede incrementar la tasa de accidentes si no se respetan las normas de tránsito. “Es potencialmente peligroso porque van a circular autos y colectivos a gran velocidad y siempre hay personas que no cruzan por donde se debe”, dijo Palladino y agregó que el cruce de peatones está previsto con pasos de cebra y semáforos, por lo que es necesario que las personas que circulan a pie caminen hasta esos cruces habilitados para no sufrir accidentes.

Con relación a la imposibilidad de estacionar, el funcionario aclaró que no hubo quejas. “Es un sector en donde no hay demasiadas viviendas, por lo que no son necesarios los espacios para estacionar”, detalló

LEÉ MÁS

Expectativas y dudas de los choferes por la puesta en marcha del Metrobús

En una semana se inaugurará un tramo del Metrobús