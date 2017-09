El MPN sale a tirar manos

Hay dos situaciones que colocan el MPN en el terreno del que va “a buscar”. Ir a buscar, para esta columna, es ir a “pelear” un resultado. Como creer en las encuestas se torna cada vez más difícil, hay que recurrir a la última foto de la campaña. Esa foto es de las PASO del 13 de agosto. Allí todos (algunos más, otros menos) nos desayunamos con la “nacionalización” del comicio. Es decir, la enorme incidencia del escenario de polarización nacional en la elección local. Esa foto parcial, ya que la disputa de fondo es el 22 de octubre, lo dejó al partido provincial tirando manos. ¿Corre de atrás? En algún punto es relativo y en otro punto es cierto. Tuvo la candidata más votada en las PASO (Alma “Chani” Sapag) pero quedó segundo de Cambiemos en la suma total de votos de las listas internas. Quedó algo preso de un microclima, alentado por los pases de factura internos. Fue una derrota no tan esperada. Hubo referentes que acusaron a otros de no hacer todo lo que debían para ganar. Si hoy lo hacen es incierto. El MPN quedó en un rol al que no está tan acostumbrado: el de pegarles a los candidatos de otros partidos. Se resumen en Cambiemos, una novedad con la que debe lidiar hoy y con la sombra que proyecta hacia el 2019. Se pone los guantes y hace una crítica racional de la gestión de Macri, y en el plano local otro tanto para tratar de lograr una victoria en la ciudad. A un mes de las elecciones generales, denosta la gestión de Horacio Quiroga y los problemas estructurales de la ciudad. Por su parte, la expresión municipal del frente macrista “hace cintura” como aquellos boxeadores que bailan el ring y apuesta a que la grieta se profundice hacia el 23 de octubre.