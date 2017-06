El MTD dice que faltan 30 mil casas en la ciudad

Hace un mes, la cooperativa MTD reunió a ingenieros y técnicos para conformar un Grupo de Estudio, Planificación y Proyectos para la Vivienda Social (Gepprovi).

Ayer, el presidente de esa organización, Julio César Ruiz, fue a la comisión legislativa de Asuntos Municipales a explicar a los diputados el resultado de sus primeros análisis. “La cifra que siempre dimos de 70 mil viviendas de déficit provincial fue una fotografía que está quedando vieja y lamentablemente no tenemos números oficiales porque el IPVU no actualiza datos desde hace 20 años”, comentó Ruiz al respecto.

6000 socios tiene el MTD en lista de espera por una vivienda social. El número corresponde a los que participan activamente y se multiplica por 10 si se considera a todos los que los consultan a diario. Según advierten en la organización, la gente confía más en las cooperativas que en el Instituto Provincial de la Vivienda para solucionar su acceso a una unidad habitacional.

Señaló que “hoy, cuando alguien necesita una casa y no puede pagarla, recurre a las cooperativas antes que a la Provincia porque no le están dando respuesta”. Y agregó que “una de las zonas con mayor demanda es el corredor Plottier-Neuquén-Centenario, que concentra más de la mitad del déficit, y donde no sólo no se consiguen viviendas sino que hay familias con dos sueldos, que no serían considerados pobres, y aún así no pueden siquiera comprar el terreno”.

“En Neuquén, la tierra fiscal es un recurso que abunda al igual que el agua, sólo que no se invierte masivamente en infraestructura para llevar los servicios y poner a disposición esos lotes para construcción propia, planes sociales o lo que haga falta”, observó Ruiz.

Los técnicos del MTD les pidieron a los diputados una declaración política que ponga el acento en la falta de tierras. Señalaron también que los municipios pueden colaborar con este problema si abren las puertas a las cooperativas.