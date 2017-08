El Muñe puso a Alario como titular y por ahora se queda

“Si pagan la cláusula y el jugador está firme en su decisión, lo acompaño a Ezeiza, pero el momento es inoportuno. Alario la pasa bien en River. Es valorado y reconocido”, arrancó la conferencia el Muñeco.

“En ningún momento Alario me dijo que no quería seguir en River. De ninguna manera. Salvo algo raro, el domingo va a jugar. Creo que él es una víctima de todo lo sucedido. Si querían jugar de esa manera, venían con la cláusula y no había nada para decir”, aclaró el entrenador, evidentemente enojado con el manejo de la situación por parte del representante del Pipa.

River rechazó una oferta de 16 millones de euros que hizo Leverkusen para llevarse al delantero, y sólo lo dejará ir si el club alemán paga los 24 millones fijados para la cláusula de rescisión de su contrato. “Hay muchas conjeturas y la víctima es Lucas, porque todos sabían que no lo íbamos a transferir, por eso espero que haya algo más firme y que haya intenciones de pagar la cláusula para que el jugador no quede expuesto”, dijo Gallardo, y agregó: “No sé cómo lo aconsejan el entorno y su representante. Ahora, si llegan a pagar la cláusula y él tiene dudas, intentaremos convencerlo; de lo contrario, si toma una decisión firme, es algo personal y está en todo su derecho, por más que endulcemos sus oídos”.

Al cierre de esta edición no había mayores novedades sobre una nueva oferta del equipo alemán, y el propio DT se encargó de confirmar a Alario entre el once titular que mañana visitará al Gasolero.

En este sentido, el Muñeco confirmó a los mismos 18 concentrados que estuvieron ante Colón, con Scocco en la delantera acompañando al Pipa y con Enzo Pérez sentado en el banco de suplentes.

La otra novedad de ayer fue la primera práctica de Marcelo Saracchi, el juvenil lateral-volante uruguayo que estampó la firma y se entrenó por primera vez con sus compañeros. Tanto él como Nicolás De la Cruz se perderán el debut, pero se espera que estén en las próximas convocatorias.

“Esto no empezó de mí, creo que Gallardo también debería estar enojado con la gente de River. El Bayer lo quiere; si no, hubiera salido a desmentirlo. Están ahí, lo están pensando”.Pedro Aldave. Representante de Alario