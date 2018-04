El contexto será diferente. Con un Monumental repleto, el Millonario (5 puntos) se juega un cruce clave por la cuarta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores, que se cerrará en Núñez. Anoche, Independiente Santa Fe de Colombia (4) y Flamengo (6) igualaron 0 a 0. Por eso, la Banda apuesta a un triunfo en casa que lo tranquilice en la pelea por clasificar a los octavos de final y lo deje en lo más alto del grupo.

Ayer, en el arranque de la concentración, el Muñeco ordenó una práctica de pelota parada y despejó los interrogantes previos. Rafael Borré será una opción en el banco de suplentes, pero de movida volverán a aparecer Rodrigo Mora y el Oso Lucas Pratto por séptima vez en el 2018. El otro que no venía jugando por una sobrecarga natural es el defensor Marcelo Saracchi, que también quedó confirmado por el entrenador.

La expresión popular

La previa será interesante para palpar el ánimo del hincha en relación con el supuesto interés del Mónaco por llevarse a Gallardo para dirigir en el principado desde la próxima temporada. Aunque el técnico tiene contrato firmado por tres años y medio más, se sabe del poderío económico y la seducción deportiva que podría representar volver a una institución en la cual fue ídolo y campeón como jugador.

La Banda, además, mira de reojo el campeonato, donde mantiene la ilusión de llegar a puestos de clasificación para la próxima edición de la Libertadores, aunque matemáticamente resulte complicado.

Armani, si no llega la citación...

El arquero del Millo volvió a referirse a sus chances mundialistas y aclaró: “Si no me convocan no me puedo bajonear”, dejando en claro que se debe a su River.