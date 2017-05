El Municipio acusó "una puja sindical" de guardavidas

López fue ayer al Deliberante a explicar por qué el Municipio contrata a guardavidas de una escuela nueva, creada hace tres años, que no está registrada en el Consejo de Educación, como indica la ley provincial que regula la profesión. Además, tres ex alumnos de la institución denunciaron maltrato por parte de directivos y profesores.

El funcionario contó que existe un convenio con la escuela desde 2014 para dictar el curso de guardavidas y que el marco legal es la ordenanza Nº 7752. “No necesitamos el aval nacional ni provincial”, aseveró.

Aclaró que, aunque existe una ley provincial que obliga a las escuelas de guardavidas a inscribirse en el Consejo de Educación, esa norma no estaría vigente en la ciudad porque el Municipio no adhirió. Agregó que, aunque no haya un control del sistema escolar, la comuna sí fiscaliza los cursos.

Francisco Baggio (UNE-Neuquén Puede) le retrucó que las leyes educativas se deben cumplir igual, sin necesidad de adhesión, y que “históricamente se trabajó con institutos debidamente registrados, así que no podemos retroceder”.

Molesto, López le recordó al concejal que él es parte interesada por estar vinculado al Sindicato de Guardavidas de Neuquén, que antes dictaba estos cursos, “y las irregularidades que había entonces eran atroces”. Y añadió, en tono de reproche: “El Municipio no puede quedar en un tironeo entre cuestiones sindicales y no vamos a ser parte de una puja”.

Baggio le reclamó que muestre “la documentación” que avalaría al colegio y negó enfáticamente que detrás de las denuncias haya un conflicto gremial.

Llamativamente, quien intercedió para mediar fue Andrea Ferracioli (MPN). Primero le dio la razón al funcionario quiroguista y luego recordó que, aunque se habló de maltratos y falta de papeles, “no hay ninguna denuncia hecha ante la Justicia”.

Una vez que López se retiró, los concejales resolvieron convocar en una próxima reunión a representantes del Consejo de Educación para que despejen las dudas sobre la validez de esta escuela.

Pileta gratis a cambio de becas

López explicó ayer que el municipio le presta gratis la pileta de un gimnasio privado a la escuela de guardavidas local a cambio de seis becas para chicos que no puedan pagar la cuota. El argumento no dejó conforme al edil Baggio, quien indicó que la escuela recibe muchos beneficios del Municipio: además de la pileta, dijo, “hay profesores que son personal de planta y dan clases ahí cuando deberían estar cumpliendo horario; son cuestiones sospechosas”.

El entredicho se resolvió con el compromiso del funcionario de entregar por escrito los detalles del convenio.