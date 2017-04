El murciélago habría originado la leucemia

La leucemia es un cáncer que se origina en las células primitivas productoras de sangre de la médula ósea. Con mayor frecuencia, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos. Hay diferentes tipos y subtipos. El nombre de la leucemia depende de lo rápido que se desarrolle. Un estudio descubrió que este mal comenzó en un murciélago hace 45 millones de años. La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que la sangre que originó el virus fue encontrada en el ADN antiguo de este animal.