Aprobaron la reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Neuquén

La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera. Hubo 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares .

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

La diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.

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Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.

Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.

Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.

Cómo votaron los diputados de Neuquén

Tal como se preveía, los diputados de La Libertad Avanza, Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, acompañaron el proyecto; mientras que Pablo Todero, de Unión por la Patria, votó en contra. Karina Maureira, de La Neuquinidad, se abstuvo.

Durante el debate, Riesco defendió la necesidad de aplicar el "federalismo ambiental" contemplado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Sostuvo que es imperativo poner fin a lo que denominó "terrorismo ambiental" y pasar de una "lógica de la forma" a una "lógica de la función" mediante el uso de base científico-técnica para determinar la protección hídrica real en el territorio.

En tanto, Mondaca expresó que la aprobación de esta ley marca un hito en la protección de los recursos naturales estratégicos y destacó la existencia de una nueva decisión política bajo el actual Gobierno.

Por su lado, Todero planteó la afectación al recurso hídrico que traerá la reforma. "Tenemos una de las cuencas más grandes: la cuenca del Río Negro, nace en Neuquén, río Limay, río Neuquén, los lagos tan bonitos del sur que todos conocen... se están viendo afectados por una sequía que es la más grande de los últimos cien años. Pero no solo afecta a esos lagos, la cordillera, afecta también a los lagos que dan la energía", mencionó el diputado.

Y enfatizó: "Neuquén es una provincia que le da mucho al país, le está dando mucho de su suelo, de su tierra. El recurso más importante que hoy tenemos los neuquinos y neuquinas para la Argentina es el agua y puntualmente esta ley afecta ese recurso. Por eso, defender a los neuquinos es votar no a esta ley"

Embed Ley de Glaciares

Votar No a la modificación de la Ley es defender el recurso más importante de mi provincia EL AGUA.#leydeglaciares pic.twitter.com/YvfSkucMrT — Pablo Todero (@PabloTodero) April 9, 2026

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo captó los votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Además de Maureira, las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).