El oficialismo confiaba en que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de Glaciares

Esperaba que la Cámara Baja otorgara la media sanción que faltaba para que se convirtiera en ley la nueva modificación pro minera.

En horas de la madrugada, tras una sesión tensa en el Congreso y protestas durante casi toda la tarde en el exterior, La Libertad Avanza confiaba en que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de Glaciares junto con el voto de los bloques aliados.

Esperaban juntar los votos necesarios para que se convierta en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares .

Según NA, propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.

Se esperaba el apoyo de quienes habilitaron la sesión. Es decir, además de los diputados de La Libertad Avanza, se sumarían el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio Garcia Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi).

Debate prolongado para modificar la normativa

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (LLA) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.

El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.

Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia. “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, señaló.

El bloque sanjuanino Producción y Trabajo, integrado por los diputados Carlos Quiroga y Nancy Picón Martínez adelantaron su respaldo a modificación al indicar que "la Provincia ha crecido debido al cuidado responsable de los recursos". Agregaron que: "Creemos que el espírituo de la ley actual es correcto pero su aplicación presenta lagunas. Este proyecto viene a aclarar esas ambiguedades”.

“San Juan es la más preparada del país para gestionar la evaluación ambiental glaciar, contamos con el inventario de galciares actualizado y estas investigaciones estan respaldadas por organismos técnicos”, aseguró el legislador. En este sentido, insistió que la provincia tiene la “capacidad de aplicar esta ley”, dado que quienes residen allí comprenden el verdadero valor y la necesidad de preservar este recurso: “Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo cuidar el agua”.

Incidentes en el Congreso y, al menos, un detenido

En medio de un clima de fuerte tensión, con incidentes en las inmediaciones y, al menos, un manifestante detenido durante una protesta contra los cambios impulsados en la normativa.

La situación se registró desde las primeras horas del día, incluso antes del inicio de la sesión prevista para la tarde. Desde temprano, activistas de organizaciones ambientalistas se concentraron frente al edificio legislativo para rechazar la modificación de la ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en el país.

Tensión en manifestación por glaciares

Un grupo de manifestantes realizó una intervención directa sobre el Monumento a los Dos Congresos, donde desplegaron consignas en contra de la reforma. La protesta incluyó distintas modalidades: algunos activistas se ubicaron en altura para visibilizar el reclamo, mientras que otros llevaron adelante una sentada sobre la vía pública, lo que generó demoras en el tránsito en la zona.

El operativo de seguridad incluyó la presencia de efectivos policiales y bomberos, que rodearon el sector para evitar mayores disturbios y controlar la situación. Con el correr de las horas, se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas intervinieron para identificar a los manifestantes. En ese marco, se concretaron detenciones por contravenciones vinculadas a la protesta.