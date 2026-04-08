Tregua en Medio Oriente alivia las presiones inflacionarias para Argentina

El gobierno privilegia la lucha contra la inflación. En marzo subieron los subsidios energéticos para evitar trasladar costos a tarifas y se congeló el precio de los combustibles.

La noticia de una tregua en la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra el régimen islámico de Irán tuvo un impacto muy fuerte en los mercados internacionales , lo que aliviará la situación en Argentina .

"Es importante resaltar que estamos ante una tregua , no un acuerdo de paz. La ventana de dos semanas genera un cambio de humor de mercado que es real y capturable , pero no transforma el cuadro estructural de fondo", señala la sociedad de bolsa IOL en un informe distribuido en las últimas horas.

En la previa, hay que tener en cuenta que el gasto en subsidios energéticos subió en marzo el 140%, por efecto del incremento de los costos de las empresas y así se evitó el traspaso a tarifas. También es de recordar que YPF dispuso una especie de congelamiento de precios de sus combustibles por $45 ante la suba del precio del petróleo.

Básicamente, si bien Estados Unidos ha reclamado que se reabra el Estrecho de Ormuz, Irán afirma que mantiene el control sobre ese paso vital para el transporte del 20% del petróleo mundial. Lo cual indica que se trata de un escenario precario todavía.

Irán. Estrecho de Ormuz

Baja el riesgo país

Como derivado del cambio de escenario, los bonos soberanos de los países emergentes subieron. "El riesgo país perforó los 550 puntos básicos, lo que implica una contracción de aproximadamente 10% respecto al cierre anterior", señala IOL.

Los activos de renta fija registraron una recuperación generalizada a escala global. El índice de bonos emergentes más representativo (EMB) cotiza al alza en la apertura, hacia los USD 95,5, acumulando una suba del 1,5% respecto al cierre de la rueda anterior.

La deuda soberana argentina bajo legislación extranjera lideró el rebote emergente, con subas que van desde el 1,5% en los Globales 2029 y 2030 hasta el 3,6% en el Global 2041 en las primeras operaciones de la apertura.

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El escenario por dos semanas

En el caso de la Argentina, los movimientos que ha dado el Gobierno en las últimas semanas indican que el gobierno está privilegiando la política antiinflacionaria. Es por ello que ha incrementado subsidios a servicios públicos y dispuso un virtual congelamiento de precio de combustibles. Todo ello para evitar una suba de tarifas y de naftas que retroalimente la dinámica de precios.

El valor del barril de petróleo bajó a u$s94 despues de un mes en el que se mantuvo por encima de los u$s100, lo que había generado presiones inflacionarias. Ahora eso se frenará por un tiempo.

La caída del riesgo país por suba de precio de los bonos, en caso de que la paz sea duradera en Medio Oriente, podría animar al gobierno nacional a salir a los mercados internacionales, en caso de que este pase a estar en niveles de 400 puntos.

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Si bien el superávit fiscal que se viene sosteniendo desde hace dos años es una especie de chaleco antibalas ante el escenario global complicado, existen problemas internos del propio programa económico y del escenario político doméstico que no ayudan.

Temor del público

Un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) revela que hay un alto nivel de interés y preocupación de la ciudadanía frente a los recientes acontecimientos internacionales, como la captura de Nicolás Maduro y el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

El estudio indica que el 75% de los encuestados sigue de cerca las noticias internacionales y que un 65% manifiesta preocupación por la situación actual.

Asimismo, el 71% considera que estos conflictos se extenderán en el tiempo, mientras que el 76% cree que podrían involucrar a otros países. En este contexto, un 62% teme que la situación derive en una nueva guerra mundial.

Respecto al impacto en Argentina, el 59% de los consultados estima que habrá consecuencias negativas para el país, principalmente de carácter económico (48%), aunque también se mencionan efectos en materia de seguridad (22%) y bélicos (9%).

“Los resultados muestran que la ciudadanía no solo sigue con atención los acontecimientos internacionales, sino que también percibe un riesgo real de expansión de los conflictos y de consecuencias negativas para Argentina, especialmente en el plano económico”, señalaron desde el COPUB de la Universidad de Belgrano.