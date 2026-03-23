Cae el precio del petróleo, suben las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a los 600 puntos

El crudo Brent retrocedió con fuerza tras señales acuerdo desde Estados Unidos e Irán y el índice de JP Morgan bajó 25 unidades.

Bajó el precio del petróleo y repercutió en la suba de las acciones argentinas y el riesgo país, que volvió a 600 puntos.

La caída del precio del petróleo impactó en los mercados y favoreció a las acciones argentinas, que registraron subas mientras el riesgo país retrocedía hasta los 600 puntos. El movimiento se dio tras versiones de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán que presionaron a la baja al crudo.

Asó, el petróleo bajaba 11% este lunes por la tarde y se ubicaba por debajo de US$100 el barril por primera vez en dos semanas. A las 18 (hora Argentina), los futuros del crudo Brent operaban en US$96.

El retroceso en las cotizaciones del petróleo se dio luego de que el presidente de EE.UU ., Donald Trump , anunciara que tuvo “conversaciones muy positivas” con Irán y postergara las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes.

La novedad llevó algo de tranquilidad a los mercados. Las bolsas europeas reaccionaron al alza y sumaban 1%, mientras en Wall Street, el principal índice —el Dow Jones— mejoraba 1%.

El impacto del precio del petróleo en las acciones argentinas

En ese contexto, las acciones y los bonos argentinos que cotizan en Wall Street operaban en alza, mientras el riesgo país se ubicaba en 608 puntos, es decir, una reducción de 25 puntos. Las ADR mostraron subas de hasta 7%, impulsadas principalmente por banco Supervielle, Loma Negra y BBVA.

Los precios del petróleo oscilan en sus máximos en un año. Los precios del petróleo oscilan en sus máximos en un año.

El mensaje de Trump que renovó el optimismo de los mercados

En una publicación en la red social Truth, el mandatario norteamericano indicó que avanzó en las negociaciones para lograr una resolución del conflicto en Medio Oriente.

Las declaraciones de Trump tuvieron repercusión inmediata en el mercado energético, donde las preocupaciones sobre los suministros a corto y mediano plazo por la guerra llevaron al crudo a su mayor valor en los últimos cuatro años.

El petróleo Brent había comenzado el lunes en US$108 por barril y las previsiones de los analistas apuntaban a que volviera a testear los máximos (US$120 de abril de 2022). Pero apenas se conoció el anuncio de Trump, retrocedió 14% y se ubicó en US$96.

El precio del gas también reaccionó de inmediato y anotaba una baja de casi 4% en las operaciones en Europa.

Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más de 2% en el inicio de la jornada, revertían la tendencia y subían 1%.

Así, París subía 1,1%; Fráncfort, 1,6%; Londres, 0,2%; y Madrid, 1,7%. En Wall Street, los tres principales índices empezaron con aumentos superiores a 1%.

Donald Trump

“Es increíblemente difícil operar en estos mercados cuando Trump osciló entre una escalada masiva y declarar la paz o la victoria (...) pero, por ahora, el mercado se mostró optimista al ver que no entramos en una nueva fase de peligro”, declaró Neil Wilson, de la firma de inversiones Saxo UK, a la agencia AFP.

Tanto el petróleo como el gas habían tocado récords de los últimos cuatro años el 9 de marzo. Este lunes habían iniciado en alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abría el estrecho de Ormuz, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní contestó que respondería “de la misma manera”.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es “muy grave” y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Las palabras de Trump modificaban también la tendencia de los futuros sobre los índices bursátiles estadounidenses, que, de caer alrededor de 1%, pasaban a subir más de 2%.

Por su parte, en Asia, Tokio cayó esta mañana 3,48%; Seúl, -6,49%, Shanghái, -3,63% y Hong Kong bajó 3,46%.