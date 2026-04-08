Incidentes en el Congreso y al menos un detenido: tensión durante el debate por la Ley de Glaciares

La discusión por la reforma en la ley 26.639 arrancó con protestas, detenciones y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

Al menos un detenido durante la manifestación por la reforma de la ley de glaciares. Foto: PERFIL.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares comenzó este jueves en el Congreso de la Nación Argentina en medio de un clima de fuerte tensión , con incidentes en las inmediaciones y al menos un manifestante detenido durante una protesta contra los cambios impulsados en la normativa.

La situación se registró desde las primeras horas del día, incluso antes del inicio de la sesión prevista para la tarde. Desde temprano, activistas de organizaciones ambientalistas se concentraron frente al edificio legislativo para rechazar la modificación de la ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en el país.

En ese contexto, un grupo de manifestantes realizó una intervención directa sobre el Monumento a los Dos Congresos, donde desplegaron consignas en contra de la reforma. La protesta incluyó distintas modalidades: algunos activistas se ubicaron en altura para visibilizar el reclamo, mientras que otros llevaron adelante una sentada sobre la vía pública, lo que generó demoras en el tránsito en la zona.

El operativo de seguridad incluyó la presencia de efectivos policiales y bomberos, que rodearon el sector para evitar mayores disturbios y controlar la situación. Con el correr de las horas, se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas intervinieron para identificar a los manifestantes. En ese marco, se concretaron detenciones por contravenciones vinculadas a la protesta.

Tensión en manifestación por glaciares (1)

El episodio reavivó antecedentes recientes, ya que durante el tratamiento previo del proyecto en el Senado también se habían producido incidentes similares, con enfrentamientos y detenciones en el mismo sector del Congreso, lo que evidencia el alto nivel de conflictividad que genera la iniciativa.

Qué plantea la reforma a la ley de glaciares

Mientras tanto, dentro del recinto avanzaba el tratamiento legislativo de una reforma que plantea cambios de fondo en la normativa vigente. Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial, considerado clave para el ciclo del agua y la preservación de recursos hídricos.

El proyecto en debate propone redefinir el alcance y limitar la protección únicamente a aquellas formaciones que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Este punto es uno de los más cuestionados, ya que implicaría excluir amplias zonas que hoy están bajo resguardo.

Además, la iniciativa incorpora una mayor participación de las provincias en la elaboración del inventario de glaciares, bajo el argumento de que los recursos naturales son de dominio provincial. Este aspecto también genera debate, ya que podría derivar en criterios dispares según cada jurisdicción.

Tensión en manifestación por glaciares (2)

Las posturas

Las posturas en torno al proyecto están claramente enfrentadas. Desde el oficialismo y sectores aliados sostienen que la legislación actual resulta demasiado restrictiva para el desarrollo de inversiones, en particular en regiones con actividad minera, y que es necesario “actualizar” el marco normativo.

En contraposición, desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios pueden afectar reservas estratégicas de agua y debilitar los mecanismos de protección ambiental en un contexto de creciente preocupación por la crisis climática.

En paralelo al debate legislativo, se convocó a una movilización para la tarde en rechazo a la reforma, por lo que se prevé que la jornada continúe atravesada por la tensión tanto dentro como fuera del Congreso.

Argentina cuenta con uno de los inventarios de glaciares más importantes del mundo, considerados reservas fundamentales para el abastecimiento de agua, la producción y el equilibrio ambiental. Por eso, la discusión sobre la modificación de la ley se da en un escenario de alta sensibilidad, con potenciales impactos en la seguridad hídrica y el desarrollo de distintas actividades económicas en el país.