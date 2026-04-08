Protesta de Greenpeace contra la Ley de Glaciares que podría aprobarse este miércoles: hay detenidos

Los activistas realizaron una intervención tras escalar un cerco para llegar al monumento. La iniciativa por la que reclaman, ya tiene media sanción.

A primera hora de la mañana de este miércoles, activistas de Greenpeace realizaron una intervención con carteles en un monumento frente al Congreso de la Nación, en el marco de una posible aprobación de la Ley de Glaciares este miércoles.

La puesta en escena de la organización ambiental se desarrolló cerca de las 7 de la mañana frente al Monumento a los Dos Congresos y generó un amplio despliegue policial, intervención de bomberos y tensión en pleno centro porteño para sacarlos del lugar.

Según indicó personal de Policía de la Ciudad, alrededor de nueve activistas ingresaron al área habiendo escalado un cerco con el fin de colocar una bandera que rezaba: "Diputados: no traicionen a los argentinos" , mientras que la otra indicaba "La Ley de Glaciares no se toca".

En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares. Todos los activistas fueron detenidos.

intervención greenpeace glaciares (1)

Además de esta intervención, se espera una concentración mayor a partir de las 17 horas en diversos puntos del país. Sectores ambientales y opositores llamaron a una marcha frente al Congreso para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

Un mes atrás, miembros de la organización activista lograron ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

En aquel momento, varios de ellos se sentaron en los inodoros con una pancarta que decía: "Senadores: no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca".

detenidos greenpeace congreso A partir de las 11 de la mañana, los integrantes del Senado se reunirán en el recinto para tratar el acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares.

Sobre la posible aprobación de la Ley de Glaciares

Este miércoles a las 15 horas, el oficialismo lleva a Diputados la modificación de esta ley. Previamente, este martes se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, donde se dictaminó el proyecto después de escuchar a funcionarios nacionales, provinciales y a gobernadores integrantes de la Mesa del litio y el cobre, que pidieron la sanción de esta ley.

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, junto a otras propuestas de rechazo impulsadas por distintos espacios.

Entre las principales críticas, legisladores opositores advirtieron sobre el impacto ambiental de la reforma. Sostienen que podría afectar reservas estratégicas de agua dulce y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.

En contraste, gobernadores de provincias mineras y funcionarios nacionales respaldaron la iniciativa. Argumentan que permitirá impulsar el desarrollo productivo con base en criterios científicos y mayor participación provincial.

Parque Nacional los Glaciares - Rutas Calafate.jpg

La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.