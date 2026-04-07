Revés judicial para Chiqui Tapia: rechazan el pedido de nulidad en la causa por presunta evasión

La investigación seguirá su curso. Está acusado por retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social.

La Cámara en lo Penal Económico desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia , y ratificó la continuidad de la causa. El expediente se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes a la seguridad social.

El fallo, firmado por la Sala A del tribunal, desestimó la excepción de “falta de acción por inexistencia de delito” que había presentado la defensa. De esta manera, los jueces ratificaron lo resuelto en primera instancia y habilitaron la continuidad del expediente .

La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador, que sostiene que la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales sin depositarlos dentro de los plazos legales. Según consta en el expediente, los montos involucrados corresponden a distintos períodos entre 2024 y 2025 y superan ampliamente los mínimos establecidos por la ley penal tributaria.

En su planteo, la defensa argumentó que no existía delito porque una serie de resoluciones del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro, como la AFA. Según esa postura, esa situación eliminaba la obligación exigible de pago en los períodos cuestionados.

chiqui tapia (1)

Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento. Los jueces señalaron que la suspensión de ejecuciones fiscales “no implica la cancelación, dispensa o postergación” de las obligaciones tributarias, sino que se limita a restringir las acciones de cobro por parte del Estado. En ese sentido, remarcaron que los vencimientos de los impuestos no fueron modificados.

Además, el tribunal sostuvo que la discusión sobre la existencia o no de delito no puede resolverse en esta etapa del proceso, sino que debe analizarse en el expediente principal. Solo podría admitirse una excepción como la planteada si la inexistencia del ilícito fuera “manifiesta y evidente”, algo que —según los magistrados— no ocurre en este caso.

Con esta decisión, la investigación seguirá su curso y continuará el análisis de fondo sobre las presuntas irregularidades. En paralelo, la Cámara también confirmó la imposición de costas a la defensa, al considerar que su planteo fue rechazado.

El expediente se tramita en el fuero penal económico y ya cuenta con procesamientos dictados en primera instancia, aunque esas resoluciones aún no están firmes.

Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, la empresa vinculada a la AFA

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

chiqui tapia ariel vallejo afa sur finanzas

Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas, entre otros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo.

La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultando pruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante.

tesorera sur finanzas (1)

En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo.

Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.

Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.