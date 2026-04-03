Diego Latorre destruyó al Chiqui Tapia: la crítica que se viralizó

El comentarista fue consultado por el presente del fútbol argentino y apuntó contra el presidente de la AFA.

Diego Latorre se sumó a las críticas al presidente de la AFA , Chiqui Tapia , en el programa de streaming que sale a través de Vorterix, Paren La Mano . "Gambeta", comentarista del fútbol argentino para ESPN, cuestionó las "incongruencias" entre el fútbol "más democrático y federal" y el valor de las entradas de los últimos amistosos de la Selección Argentina.

"Hay una incongruencia entre el campeonato local, el querer un fútbol más democrático, más participativo y después le cobras a la gente 500 mil pesos la entrada. ¿Dónde está la congruencia entre una cosa y la otra? Regalá las entradas para ver Mauritania - Argentina y después si podes esgrimir que el campeonato tuyo es más democrático, más federal y demás", cuestionó el ex Boca.

"Son mensajes contradictorios, osea le cobras a un tipo que quiere ver a Messi por última vez con la Selección Argentina 500 mil pesos y después tenes un campeonato de 30 equipos. Es una cosa terrible, se devalúa el fútbol argentino", completó Latorre.

En los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se jugaron en La Bombonera se vieron algunos vacíos en el estadio, los cuales tuvieron que ver con el excesivo valor de las entradas y el nivel de los rivales, algo de lo que hablaron los propios futbolistas y entrenador del seleccionado.

¿Qué dijo Lionel Scaloni y los jugadores de la Selección Argentina sobre los amistosos?

El seleccionador criollo se refirió a Mauritania y al nivel de los rivales para este encuentro que, por momentos, sobre todo en el complemento, complicaron a la defensa de Argentina y el arquero Emiliano Martínez tuvo que intervenir.

“Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorprendió lo grandote que son y lo físico”, concluyó.

Por su parte, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se mostró muy autocrítico luego de la floja actuación de la “Albiceleste”: “Tenemos que jugar con un poquito más de intensidad. Me quedé un poquito amargo por recibir el gol en la última jugada”. Con respecto al flojo nivel de los últimos rivales, aclaró: “Antes del Mundial pasado fue igual, pero tenemos la experiencia de llegar lejos”.

La Selección Argentina cayó en el ranking FIFA

Argentina cerró el reciente parón de selecciones con dos triunfos ante Mauritania y Zambia, pero no le bastaron para mantener el segundo puesto en el Ranking FIFA y cayó a la tercera ubicación.

Francia desplazó al combinado albiceleste en la clasificación luego de conseguir las mismas victorias ante rivales de mayor jerarquía como Brasil, por 2-1, y Colombia, por 3-1.

Al enfrentarse constantemente ante seleccionados de menor nivel, los dirigidos por Lionel Scaloni, a pesar de acumular numerosas victorias de manera consecutiva en el último tiempo, se vieron superados por un elenco galo que se mide reiteradamente ante países mejor ubicados en la nómina.

selección argentina La selección Argentina enfrenta a Zambia en un amistoso.

De esta manera, es muy probable que Argentina llegue a la próxima Copa del Mundo, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, en dicho puesto en el ranking.

Si bien no supuso ningún inconveniente a la hora de lograr la participación en la cita mundialista, la situación refleja una mala gestión y un pobre nivel en los amistosos designados como preparativos para el evento más importante del año.