Comunicado conjunto entre Argentina y Chile: Malvinas, integración económica y cooperación en seguridad

Tras el encuentro en la Casa Rosada, los cancilleres de ambos países difundieron un mensaje que detalla las coincidencias políticas y otras definiciones.

Los presidentes de Javier Milei y José Antonio Kast mantuvieron este 6 de abril una reunión en la Casa Rosada en la que, según el comunicado conjunto de sus cancilleres, “constataron el alto nivel de coincidencias existentes entre ambos Gobiernos” y avanzaron sobre los principales ejes de la agenda bilateral, regional y global.

El documento oficial señala que la visita de Kast —la primera al exterior desde su asunción el 11 de marzo— se enmarca en una nueva conmemoración de la Batalla de Maipú , definida como un “hito histórico de la independencia y la cooperación entre Argentina y Chile”. En ese contexto, ambos mandatarios plantearon una agenda de futuro basada en “la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el respaldo del gobierno chileno a la posición argentina en la disputa por las islas del Atlántico Sur. Según el texto, Kast “reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas , Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y sostuvo la necesidad de que Argentina y el Reino Unido “reanuden las negociaciones” para alcanzar “una solución pacífica y definitiva” en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas. Milei, por su parte, “agradeció al presidente Kast en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo” de Chile en esta cuestión.

En materia económica, los cancilleres coincidieron en la necesidad de “generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas” y de impulsar la “expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados”. También destacaron la importancia de la “integración y complementación energética y minera ” y de fomentar la cooperación en capacitación técnico-profesional, innovación y transferencia tecnológica, en el marco de acuerdos vigentes como el ACE 35 entre Chile y Mercosur, el acuerdo comercial bilateral y el tratado de integración minera.

kast y milei Ambos mandatarios se reunieron este lunes por la mañana en Casa Rosada.

El comunicado también incorpora definiciones en seguridad pública. Los ministros destacaron la necesidad de “profundizar la cooperación bilateral” y fortalecer el intercambio de información para enfrentar el crimen organizado transnacional. En ese marco, el canciller chileno agradeció el “apoyo brindado” por la Cancillería argentina en el proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

En el plano estratégico, ambos países reafirmaron su compromiso de cooperación en la Antártida, con eje en los principios del Sistema del Tratado Antártico, y señalaron como prioridad la mejora de la conectividad física y digital. El objetivo es modernizar los pasos fronterizos, optimizar los controles mediante digitalización y coordinación institucional, y facilitar el tránsito de personas y mercancías, reduciendo tiempos de espera y costos logísticos.

Finalmente, los cancilleres acordaron convocar “a la brevedad” a los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos el esquema “2+2” entre cancilleres y ministros de Defensa, el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) y distintas comisiones binacionales vinculadas al comercio, inversiones, Antártida y lucha contra el narcotráfico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2041179321419620402&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió al Presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realizó su primera visita oficial como mandatario a la República Argentina. pic.twitter.com/hARAsZAckt — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

El comunicado completo

El día 6 de abril de 2026 los presidentes de la República Argentina, Javier Milei, y de la República de Chile, José Antonio Kast, mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada oportunidad en la que constataron el alto nivel de coincidencias existentes entre ambos Gobiernos y dialogaron sobre los principales temas de la agenda bilateral, regional y global.

La visita del presidente Kast a la Argentina, primer viaje internacional desde su asunción el pasado 11 de marzo, tiene lugar en el marco de una nueva conmemoración del aniversario de la Batalla de Maipú, hito histórico de la independencia y la cooperación entre Argentina y Chile, que impulsa a ambos países a seguir trabajando en una agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico.

El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales. Por su parte, el presidente Milei agradeció al presidente Kast en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas.

En este marco, los presidentes instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado; fomentando la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.

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En materia de seguridad pública, los cancilleres conversaron sobre la relevancia de profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio oportuno de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades que contribuyan a la protección de sus ciudadanos, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos. En este sentido, el Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

En este contexto, ambos cancilleres reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.

Asimismo, ambos cancilleres destacaron como un tema prioritario la necesidad de mejorar la conectividad física y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera a través de la digitalización, simplificación y mayor coordinación entre las autoridades competentes a fin de facilitar el tránsito de turistas y mercaderías y reducir los tiempos de espera, siempre resguardando adecuados estándares de seguridad. La mejora de los pasos fronterizos, además de potenciar la conectividad y el comercio internacional, permitirá reducir los costos logísticos y posicionar a ambos países como plataformas de articulación en América del Sur y los mercados globales. En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios.

Finalmente, con vistas a concretar estos objetivos, ambos cancilleres acordaron convocar a la brevedad los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos, el mecanismo 2 más 2 a nivel de cancilleres y ministros de Defensa, el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG), la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, la Comisión Binacional en materia Antártica y la Comisión Mixta sobre tráfico Ilícito de Drogas.