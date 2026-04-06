Malvinas: habló el intendente del pueblo que canceló un acto del 2 de Abril porque no había locutor

El jefe comunal de Las Plumas, Chubut, reconoció que fue "un error inadmisible". El enojo del excombatiente que había organizado el evento.

Sergio Bowman, intendente de Las Plumas, Chubut, y un papelón en un acto por Malvinas.

Como ocurre cada 2 de Abril desde hace más de dos décadas en Las Plumas, provincia de Chubut , el jueves último todo estaba listo -o parecía estarlo- para dar inicio a la ceremonia de conmemoración y homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas , sostenida igual que siempre por el veterano Isabelino Aguilera.

Sin embargo, este año no hubo acto oficial y fue por un insólito motivo. Minutos antes del horario previsto para el comienzo, una colaboradora de Sergio Bowman, el intendente de Las Plumas, se acercó a Aguilera y le informó que se suspendía por falta de locutor.

La gente que ya estaba reunida en el lugar igualmente llevó a cabo un homenaje, aunque fuera del marco oficial. Para Isabelino fue “un abandono, una falta de respeto a un veterano”. Sin aviso previo a quienes año tras año realizan la ceremonia, este año había sido trasladada a la escuela del pueblo.

"El primer responsable soy yo"

Después del papelón, este lunes llegaron las explicaciones y las disculpas del jefe comunal de esta localidad de unos 600 habitantes, cabecera del departamento chubutense de Mártires, ubicada a la vera del río Chubut y la Ruta Nacional 25 y a 185 kilómetros de Trelew.

“Primero que nada, todo lo que dice (Aguilera) es tal cual como sucedieron las cosas, la verdad es que fue un error inadmisible y el primer responsable soy yo”, se hizo cargo el intendente, que integra el espacio político del gobernador Ignacio Torres. “Tuvimos una muy mala decisión y también mala información con Isabelino”, agregó en declaraciones a Radio Jornada.

Isabelino Aguilera, excombatiente de Malvinas y vecino de Las Plumas, Chubut Isabelino Aguilera, excombatiente de Malvinas y vecino de Las Plumas, Chubut.

“Nosotros hablamos siempre de malvinizar, y yo soy el primero que digo que un pueblo no tiene que olvidarse de estas fechas tan importantes. En esta oportunidad, el error que cometí fue no informarle a Isabelino los actos que teníamos ya programados. Nosotros tenemos una localidad muy pequeña, yo hace dos años que estoy en gestión, y esto que ocurrió es inadmisible”, insistió Bowman.

“Quedé totalmente avergonzado. No fue mala voluntad, ya le pedi disculpas a Isabelino de manera personal y luego, obviamente, a todos los veteranos. El año pasado tuvimos un 2 de Abril hermoso con una inauguración de un mural que hicimos en la plaza Islas Malvinas y este año quería que fuese un poquito más”, lamentó el funcionario.

Otro acto por Malvinas, con la Virgen

“Esto no puede volver a suceder”, sostuvo Bowman y anticipó que se pondrá “en campaña para que, el próximo 2 de Abril, el acto central de las Islas Malvinas sea en Las Plumas”. “Voy a charlar con el el gobernador por este tema y se lo voy a plantear”, afirmó.

Por lo pronto, este viernes 10, en Las Plumas habrá una peregrinación para recibir a la Virgen Malvinera y Bowman espera que sea la oportunidad para terminar de reconciliarse con el excombatiente.

“Ya lo hablamos con Isabelino, la vamos a recibir juntos”, señaló, en referencia a la peregrinación y el acto posterior que se llevará a cabo en el SUM municipal de la localidad.

Bowman se mostró optimista acerca de la resolución de cualquier conflicto que pudiera permanecer latente. “Acá en una comunidad que son tres cuadras, nos cruzamos siete veces por día, lo solucionamos”, dijo, y remarcó: “La gente que me conoce sabe que no fue adrede, sino que fue un error grandísimo, pero fue un error no forzado”.