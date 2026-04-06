Así fue el primer encuentro oficial de Javier Milei y el presidente chileno José Antonio Kast

La seguridad en las fronteras será tema central entre ambos presidentes. La reunión se da en medio de la búsqueda el exguerrillero chileno que se fugó en Argentina.

Ambos mandatarios se reunieron este lunes por la mañana en Casa Rosada.

Este lunes por la mañana se llevó a cabo el primer encuentro oficial de los presidentes de Argentina y Chile. En esta ocasión, Javier Milei recibió en Casa Rosada a José Antonio Kast. Además de tener como ejes principales las estrategias para profundizar el comercio y reforzar la seguridad, la preocupación está centrada en la fuga de un exguerrillero que vivía en Argentina.

Kast mantendrá varias actividades en Buenos Aires. Durante el encuentro bilateral, los mandatarios hablarán del sector energético y de la alianza estratégica con otros líderes de centroderecha en la región, entre otros temas.

El encuentro de ambos presidentes en Casa Rosada comenzó a las 10 de la mañana. El encuentro se da en medio del escape de un exguerrillero chileno que vive hace años en Argentina pese a contar con un pedido de extradición de la Justicia trasandina.

El mandatario chileno llegó a la Argentina este domingo para llevar adelante su primer viaje internacional desde su asunción, que ocurrió el pasado 11 de marzo.

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La agenda del presidente chileno en Argentina

La agenda comenzó con un desayuno formal en la Embajada de Chile. Luego, el mandatario se presentará a las 9:30 ante el Monumento del Libertador José de San Martín, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral al prócer argentino.

Milei y Kast tuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Luego hubo una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, de la que también participaron, por Chile, el embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

milei kasta gabinete

Por la Argentina participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Kast llegó al país acompañado por su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido alineado con la dictadura de Augusto Pinochet fundado por el asesinado Jaime Guzmán. Además del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

La preocupación por la fuga de exguerrillero chileno que vivía en Argentina

Ambos presidentes vienen manteniendo convsersaciones enfocadas en la seguridad regional y fronteriza, como así también en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Esto vuelve a estar en escena, ya que en las últimas horas se confirmó la fuga de un exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonaerense de Moreno y que el país limítrofe busca extraditar hace años.

Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exmiembro del grupo izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN) acusado del asesinato del senador derechista chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

El exguerrillero de 75 años llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por un pedido formal de Chile- se encuentra en libertad desde 2005. Si bien la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición, el gobierno de Néstor Kirchner no lo ejecutó y le concedió ese año el estatus de refugiado político.

Esa protección fue revocada por la gestión de Mauricio Macri en 2017, pero la expulsión quedó en suspenso durante años por una serie de recursos de apelación e impugnaciones.

Finalmente, “según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad el pasado viernes, "habría dejado de estar a derecho en ese juicio y se ordenó su inmediata detención”. Pero cuando efectivos de Interpol allanaron su domicilio la semana pasada, Apablaza se había dado a la fuga.

profigo chileno

Para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de $20 millones para obtener información que facilite su captura.

Su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.

“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.

“En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado.