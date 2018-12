El número 3 del Vaticano abusó de dos monaguillos

Se trata de la condena al mayor alto cargo de la Iglesia por un delito de pederastia. La Santa Sede aún no se ha pronunciado, pero en la práctica Pell ya no ejercía como superministro de Economía vaticano, y ya no participará de las reuniones del C9, el grupo de cardenales que colabora con el Papa para la reforma de la Curia, ya que en la mañana de ayer Francisco decidió apartarlo del grupo. El año pasado, el purpurado había pedido una dispensa a Roma para viajar a Melbourne a defenderse de las acusaciones en su contra, que siempre había negado.