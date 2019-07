El opositor ruso de Putin, enfermo en una prisión

En contrapunto a esto, Anastasia Vasilieva, la médica personal del aprehendido, aseguró que su paciente “nunca sufrió una alergia en su vida” y que, basándose en los síntomas, sospecha que fue envenenado con algún agente tóxico.

La profesional, quien visitó a Navalny en el centro de salud, reveló que tenía la cara y los párpados hinchados y sarpullidos con pus en el cuello, la espalda, el torso y los codos. A raíz de esto, acusó que son “efectos de sustancias químicas indeterminadas”.

En su texto, la doctora escribió que no podía “excluir daños tóxicos a la piel hechos con químicos por parte de una tercera persona” y manifestó que los médicos del hospital gubernamental no comunicaron el diagnóstico ni siquiera al propio Navalny o a sus familiares. La portavoz del opositor, Kira Iarmych, se sumó a las declaraciones de la profesinal y lanzó: “El origen de la reacción alérgica no ha sido detectado. Alexéi nunca tuvo reacciones alérgicas en toda su vida”.

El detenido, de 43 años, es el último opositor de envergadura que le queda al presidente ruso después del asesinato, en 2015 en las puertas del Kremlin, de Boris Nemtsov. En 2017 ya fue tratado en España después de que un ultranacionalista pro-Kremlin le lanzara a los ojos un producto colorante y antiséptico.

Las autoridades rusas fueron acusadas varias veces en los últimos años de haber envenenado a disidentes, opositores y hasta ex agentes de sus servicios secretos. Un colaborador de Navalny, llamado Leonid Volkov, comentó el fin de semana que él había tenido los mismos síntomas tras ser encerrado en la misma celda de la misma prisión hace apenas un mes.