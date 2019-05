El paro se sintió pero los comercios abrieron igual

Al mediodía, el número de vehículos en las calles parecía mayor al de otros días de semana. Muchos neuquinos optaron por salir en coche para no mojarse con la lluvia y con los grandes charcos que se formaban junto al cordón cuneta. Otros pidieron traslados en auto para suplir la falta de colectivos, ya que los choferes del transporte urbano adhirieron a la medida de fuerza. Frente al Parque Central, el corredor de calles Mitre y Sarmiento ofrecía un paisaje extraño: las garitas de colectivos permanecían desiertas y la calzada, habitual escenario para los frenazos de los colectivos, podía transitarse con agilidad. La Avenida Olascoaga, mientras tanto, no mostraba el trajín acostumbrado de peatones: muchos optaron por no salir, ya que gran parte de las reparticiones públicas estaban cerradas.