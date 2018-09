El poder ofensivo de Boca hace sombra al defensivo

Este domingo, el Mellizo se dio el lujo de no poner a Mauro Zárate por temor a la exposición mediática ante su ex equipo, y como alternativa a su delantero predilecto los tuvo en cancha al ídolo Carlos Tevez -con quien parece que las aguas se calmaron- y a Wanchope Ábila. Y en el complemento, a Darío “Pipa” Benedetto, que no jugaba en La Bombonera hacía 287 días.

Vélez, en cambio, jugó con cinco pibes de la cantera que nunca habían pisado La Bombonera: Matías Vargas (21 años), Nico Domínguez (20), Francisco Ortega (19), Lucas Robertone (21) y Álvaro Barreal (20). La diferencia fue notable.

En los últimos 160 minutos, entre la revancha ante Libertad en Paraguay y el cruce ante los de Liniers, marcó siete goles. Incluso, los últimos tres por Superliga, sin brillar ni redondear un buen partido.

Boca tiene contundencia, un aspecto que lo saca de apuros, cuando todavía no resuelve cuestiones de juego clave, como la seguridad en la última línea o la regularidad del capitán Fernando Gago, que volvió pero al mismo tiempo lo cuidan y evitan exponerlo.

Incluso Guillermo tiene otras preocupaciones internas, como hacer que Tevez se sienta cómodo, porque si el Apache pone mala cara en Casa Amarilla, hay tensión.

Ayer, Wanchope bancó a Carlitos y es buena señal para todo el plantel. “Si él está de suplente y se entrena a full como lo hace, no genera problemas, empuja a los pibes a hacer eso, vamos por el camino correcto. Eso es de un referente que valoramos, y queremos ser como él. Carlos es un ejemplo”, dijo el ex delantero de Huracán. Todo pinta bien, en la puerta al superclásico.

"Si él está de suplente y se entrena a full como lo hace, no genera problemas, empuja a los pibes a hacer eso, vamos por el camino correcto. Eso es de un referente”.Wanchope Ábila. El delantero sobre Tevez