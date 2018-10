El representante de Cardona apuntó contra Guillermo

"Y te digo una cosa dentro de la ignorancia mía, porque no conozco toda la carrera como técnico de Guillermo, pero sin duda que el responsable de que un equipo juegue bien o mal teniendo muy bueno jugadores tiene que ser el planteamiento táctico del DT", fue la bomba que detonó Jaramillo que replicará en La Ribera.

Embed "SI TENÉS BUENOS JUGADORES Y EL EQUIPO JUEGA MAL, LA CULPA ES DEL DT"#FSRadioSur - Lucas Jaramillo, representante de Cardona, analizó la decisión de Guillermo, que no tiene al colombiano ni entre los suplentes. pic.twitter.com/SbzZ1hxvI6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de octubre de 2018

A la hora de buscar una explicación de por qué el rendimiento del conjunto xeneize no le convence, destacó: "Creo que Boca tiene un plantel al que le sobran grandes jugadores. Entonces por ahí le cuesta al técnico poder darle manejo a eso".

El representante no quiso parecer que atacaba al DT por dejar afuera a su jugador y también sostuvo que con Edwin en cancha Boca tampoco mejoró. "Lo que estoy diciendo no es porque esté o no Edwin. Simplemente, lo comento como hincha del fútbol", argumentó.

Respecto a cómo impacto en Cardona haber quedado afuera de la convocatoria de los dos partidos ante Palmeiras, Jaramillo, que en su perfil de Twitter tiene una camiseta de Boca, concluyó: "Le afectó muchísimo, porque él no es un jugador conformista y que siempre quiere estar en estos partidos de Copa Libertadores. Y le cuesta mucho no estar ni siquiera entre los que viajan, no ser una alternativa".

