El Rojo recibe al Timao buscando estirar la racha

Para encaminar la clasificación a la próxima fase, el equipo de Ariel Holan buscará un triunfo que lo deje como líder de la zona G y con el camino allanado luego del empate en Colombia ante Millonarios (0-0) y la victoria sobre Lara (2-0) en San Pablo.

El gran triunfo del domingo ante Boca fue importante en el factor anímico pero, a la vez, dejó a varias piezas importantes con secuelas físicas que le complicaron la planificación al DT.

El lateral derecho Fabricio Bustos no pudo terminar el partido por un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo, pero en las últimas horas evolucionó y estará desde la partida. El otro que se recuperó a tiempo de una lesión es Maximiliano Meza, quien se perdió el clásico ante Boca pero ya está para ser de la partida. El correntino reaparecerá luego del desgarro que sufrió en la derrota ante Atlético Tucumán (2-1), el primer partido luego de su participación en la gira con la Selección.

En el mediocampo la duda pasa por la recuperación del Torito Rodríguez, que también está entre los concentrados y será esperado hasta último momento, pero creen que llegará sin problemas.

En caso de que se confirmen estos regresos más la recuperación de Bustos, Holan podrá presentar su equipo ideal para ir en busca del tercer triunfo al hilo.

El Decano, por la remontada

El comienzo de Atlético Tucumán en el certamen internacional no fue el esperado (dos derrotas en dos partidos) y por eso buscará levantar esta tarde en el duro encuentro que tendrá en la altura de La Paz ante The Strongest. El partido del grupo C comenzará a las 19:15 y será dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñan.

El Decano marcha último sin puntos a 3 de los bolivianos, que son escoltas de Libertad (6) junto con Peñarol, que mañana recibe al líder en Montevideo.