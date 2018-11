El crack publicó en su cuenta de Instagram una secuencia protagonizada por Mateo y Thiago. No te la pierdas.

Los hijos de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo volvieron a alegrar a los usuarios de Instagram. En un video subido a la red social por el crack del Barcelona, se puede ver a Mateo, de 3 años, bailando al ritmo del tema I'm sexy and I know it (soy sexy y sé que lo soy) del dúo estadounidense LMFAO.