El trasplante, una solución cada vez más eficiente

En materia de salud, Argentina cuenta con profesionales y centros de atención que están a la altura de los mejore del mundo. Así lo ratifican los estudios que se hacen en los más diversos campos de análisis. Por eso no extraña que se haya sabido la excelente performance que tienen los trasplantes en nuestro país. Argentina tiene niveles “elevados” de sobrevida tras los trasplantes, comparables a “la de los países más desarrollados”, aseguró el presidente del Incucai, Carlos Soratti.

Entre los pacientes que recibieron un trasplante, 328 fueron pediátricos, es decir personas menores de 18 años.

“Los niveles de calidad del trasplante y de trasplante pediátrico, en particular, son muy buenos en el país”, enfatizó Soratti.

trasplante de órganos

“La sobrevida media del injerto en trasplantes de corazón es entre los 10 y 12 años, algunos reportaron más tiempo, es algo que va a mejorar porque están mejorando las estrategias inmunosupresoras. El objetivo de los que hacemos trasplantes es la longevidad del injerto. Si el injerto falla, al paciente hay que reevaluarlo para otro trasplante”, añadió la jefa de Clínica del Área de trasplante, miocardiopatías e hipertensión pulmonar del Hospital Garrahan, Dora Haag.

“A medida que avanzan los años de entrenamiento y la capacitación, la tasa de complicaciones técnicas es baja y la sobrevida es mayor”, aseguró la jefa de Equipo de Trasplante Renal en Hospital Garrahan, Marta Monteverde.

No obstante, Monteverde advirtió que hay un problema transversal en todo el mundo común a todos los órganos sólidos: el de la “no adherencia”, es decir, no tomar la medicación indicada por los profesionales médicos. “Si no tomás la inmunosupresión que te dan, el órgano lo reconoce como extraño y se lo rechaza”, explicó.

Haag agregó que “la ciencia siempre evoluciona y tal vez encontremos algo que no distinga al órgano trasplantado como algo externo y mejore la sobrevida”.