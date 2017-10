El veranito de medios a Macri

Todo indica que el estado de cosas en Argentina nunca fue eterno, ni tampoco la relación que tuvieron los políticos con el periodismo. El viernes pasado, en el programa Emergencia intelectual, el investigador y periodista Marcelo Larraquy estuvo con el escritor Jorge Asís y tiró una advertencia, en medio de un clima minado por el cerrojo al poder oficial. “Hay que ver cuál va a ser el rol de la prensa. Si sólo va a reproducir lo que piensa el Gobierno como análisis político o, más afinado, decir lo que piensa el Presidente, es una prensa que va a perder mucha audiencia y credibilidad”, explicó el investigador.

La afirmación no hace otra cosa que cuestionar la relación de Macri con la prensa y augurar, como todo, un fin. No sólo por una cuestión política, sino por el rol que deben ocupar en algún momento los medios que es, de alguna manera, incomodar al poder. Y el poder hoy está en manos de Macri. El problema, a largo plazo, no es sólo económico sino de influencia. ¿Serán los medios nacionales los más influyentes si sólo se hace propaganda? Hoy cada político maneja su propia red social como un medio de comunicación propio, y aún no se dimensiona qué consecuencias traerá eso a futuro. Se verá allá, muy cerca, en 2019.

