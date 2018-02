En Bou confío: con Walter de titular, el líder va por más

En el reinicio del campeonato, el Xeneize logró un triunfo ante Colón (2-0) y un empate en el clásico frente a San Lorenzo (1-1), con actuaciones que no fueron las del año pasado, quizá porque aún Carlos Tevez no encontró su posición más conveniente en la cancha desde su regreso al club.

La chance de Bou

En Boca, el DT Guillermo Barros Schelotto hará un cambio, ya que saldrá el lesionado Pablo Pérez e ingresará en su lugar Walter Bou.

En el caso del rosarino Pérez, no estuvo ante Colón por un desgarro y volvió ante San Lorenzo para jugar menos de 10 minutos, ya que volvió a resentirse, y su presencia o ausencia en el equipo modifica la posición de Tevez.

Es que cuando no juega, Tevez se retrasa a la posición de mediapunta y muestra lo mejor de su repertorio, pero cuando estuvo Pérez el Apache se ubicó de delantero de punta y a esta altura de su carrera no se siente cómodo y por ende no rinde. En ese contexto, con Tevez retrasado para generar juego con el colombiano Edwin Cardona, se especulaba con el ingreso de Ramón “Wanchope” Ábila en la delantera, pero el Mellizo prefirió renovarle la confianza a Bou pese a que no rindió cuando le tocó jugar.

Por el lado celeste, pese al bajo promedio, el entrenador Gastón Esmerado no se da por vencido y anticipó que irá a La Boca con la misión de rescatar al menos un punto. “Sabemos que no podemos salir a jugarle a Boca de igual a igual, sería suicida”, admitió.