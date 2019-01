En Cipolletti votarán el 16 de junio para elegir intendente

A nivel político, Tortoriello no tiene dudas sobre su candidatura, aunque sí deberá analizar quién será su compañero de fórmula como candidato a la presidencia del Deliberante y al resto de los concejales. Sin embargo, no se mostró apurado en definir la lista. “Tenemos tiempo de sobra para hacerlo. La plataforma va a ser darle una continuidad a lo que trabajamos en estos tres años. Me ofrezco como candidato por los proyectos a mediano y largo plazo que tenemos”, manifestó.