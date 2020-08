En julio, el 16,4% de positivos covid fueron de menores de 20 años

En relación a los menores de 20 años, fueron 61 los varones y 57 las mujeres que contrajeron la enfermedad. La mayoría de los casos positivos, fueron pacientes que residen en el conglomerado Neuquén, Centenario y Plottier que presenta circulación comunitaria del virus, según lo manifestado por las autoridades sanitarias.

El total de casos positivos de menores de 20 años en estas tres ciudades fue de 86 lo que representa el 72,88 por ciento. En Neuquén capital se registraron 52 casos positivos (24 varones y 28 mujeres), en Centenario 25 (15 varones y 10 mujeres) y en Plottier 9 (cinco varones y cuatro mujeres). El resto de los contagios se registraron en Cutral Co 15 casos (siete varones y ocho mujeres), en Aluminé 8 casos (dos varones y seis mujeres), Plaza Huincul 6 casos (cinco varones y una mujer) y Senillosa dos casos en varones.

11,07 fue el promedio de edad de los contagiados menores de 20 años en la provincia. Once de los infectados con Covid-19 en julio tienen 20 años. Le siguen 10 positivos de 8 años y la misma cantidad de casos en jóvenes de 15 años.

Hubo sólo dos días (10 y 12 de julio) que no se registraron casos. En tanto, los días 17, 21 y 30 de julio se notificaron la mayor cantidad de casos, con 7 positivos. El 17 de julio los casos correspondieron a tres mujeres de 16, 17 y 20 años, y cuatro varones de 4, 13, 17 y 19 años.

Cuatro días después, dieron positivos un bebé de 40 días, dos mujeres de 7 y 17 años, y cuatro varones de 2, 5, y dos de 11 años. El tercer día con más infectados fue el jueves 30: una mujer de 5 años y el resto varones de 7, 9, 10, 12, y dos de 18 años.

También durante julio se registraron cinco casos positivos de menores de 1 año. El 9 de julio se informó el de un varón de 8 meses de Aluminé. El 14 de julio dio positivo una beba de 21 días de Cutral Co; el 21 de julio un bebé de 40 días de Neuquén capital y el 25 otro varón de 8 meses de Cutral Co. Por último, el 28 de julio se notificó el contagio de una bebé de 32 días de Cutral Co.

La cantidad de casos por edades, hubo 11 positivos entre varones y mujeres de 20 años; le siguen los de 15 y 8 años con 10 casos y finalmente hubo 9 contagios de varones y mujeres de 5 años. La edad promedio de los contagiados menores de 20 años fue de 11,07 años.

5 casos positivos de menores de un año se registraron en julio en la provincia. En Cutral Co fueron dos bebés de 21 y 32 días y un varón de 8 meses. Los otros dos fueron de Aluminé, un varón de 8 meses y un bebé de 40 días de Neuquén.