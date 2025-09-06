En qué ciudad de Neuquén estará el avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina

El famoso avión que interviene en tareas de rescate está en la provincia desde el jueves. Será el protagonista de una actividad para que pueda disfrutar toda la familia.

La actividad tiene el propósito de compartir con las familias neuquinas las diferentes tareas que realiza esta fuerza en el resguardo del país.

Desde el jueves pasado, integrantes de la Fuerza Aérea Argentina llegaron a Neuquén para iniciar un entrenamiento y adiestramiento para lo que será el operativo pre antártico 2026. Este domingo realizarán una actividad abierta a la comunidad donde se podrá ver el accionar del avión Hércules en el aire.

La fuerza está instalada en la ciudad de Loncopué, donde los recibió su intendente Daniel Soto, quien les facilitó las instalaciones del aeropuerto local para el despliegue de las actividades de entrenamiento.

"El domingo los esperamos en el Aeropuerto de Loncopué a partir de las 15 horas para compartir junto a toda la comunidad loncopuense las tareas que realiza la Fuerza Aérea Argentina en la preparación para el despliegue de la campaña antártica 2025", convocó el mayor de la Fuerza Aérea Hernán Bórniques.

avión hércules en loncopué

Cuáles serán las actividades

El domingo las actividades arrancan a las 15 horas con el aterrizaje en pista del avión Hércules. De 16 a 18 horas la majestuosa aeronave abrirá sus puertas al público. La invitación es para conocerla de cerca y recorrerla.

"Este es el momento perfecto para compartir con la comunidad el poder, la presencia y el compromiso de la Fuerza Aérea", convocaron desde el Municipio de Loncopué, donde aclararon que no hace falta inscripción para participar.

La jefa de Gabinete del Municipio, Vilma Chandía, la concejala Judith Acuña, la directora de Deportes Micaela Villalobos y el secretario de Servicios Públicos Juan Castillo, recibieron en Loncoupué al mayor Gonzalo Toloza, jefe del Estado Mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento y director del Ejercicio Glaciar 2025.

En ese encuentro coordinaron las actividades que realizará la fuerza como parte de su entrenamiento y las que compartirán con la comunidad el domingo.

"Desde el municipio expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Fuerza Aérea Argentina por elegir una vez más a Loncopué como escenario de esta significativa práctica que no solo fortalece la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, sin o que también genera valioso intercambio con la comunidad local", lanzaron desde las redes sociales del Municipio.

El rol estratégico del avión Hércules

El avión C-130 Hércules cumple un rol estratégico fundamental en la Argentina, especialmente dentro de la Fuerza Aérea y bajo la órbita del Escuadrón I con base en El Palomar. Se trata de un avión de transporte militar de gran porte, versátil y preparado para operar en condiciones extremas. Su función principal es logística: trasladar carga, personal y equipos a lo largo del país, pero también en operaciones internacionales.

Uno de sus aportes más destacados es el abastecimiento de las bases en la Antártida, como Marambio, donde las condiciones meteorológicas y de infraestructura hacen imposible la llegada de aeronaves comerciales. El Hércules es capaz de aterrizar en pistas cortas o improvisadas y, cuando no es posible descender, puede lanzar suministros mediante paracaídas.

Además, participa en misiones humanitarias y de rescate, como evacuaciones médicas, traslado de poblaciones afectadas por catástrofes naturales o apoyo en emergencias nacionales. En 2024, por ejemplo, protagonizó la repatriación de argentinos varados en Israel durante la operación “Regreso Seguro”, lo que reforzó su valor estratégico.

El Hércules también se emplea en operaciones conjuntas y ejercicios internacionales, como el CRUZEX en Brasil, donde demuestra su capacidad táctica en maniobras multinacionales. Sumado a ello, algunos de sus modelos —como el KC-130— permiten reabastecer en vuelo a otras aeronaves.

Gracias a su modernización y mantenimiento constante, el C-130 Hércules sigue siendo una pieza clave para la soberanía argentina: conecta el continente con la Antártida, fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias y proyecta a la Fuerza Aérea en el plano internacional.