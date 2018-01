En Viña se quejan de los argentinos

Sus conocimientos de medicina y la presencia de una ambulancia en el lugar permitieron que Agustina Asolino (20), la chica herida en un after beach de la playa de Reñaca, pudiera sobrevivir. El martes por la noche, en el bar Stingray Beach (conocido como Royal) un grupo de jóvenes argentinos comenzó a pelear. Cayeron sobre las barandas de contención y rompieron un vidrio. Varios chicos resultaron con cortes superficiales. Pero la que peor la pasó fue Agustina, estudiante de Medicina, quien tuvo un corte detrás de la rodilla justo en la arteria femoral y dos venas. “Perdió tres litros de sangre. Sin su reacción rápida para que un amigo le haga un torniquete con su remera, hubiera muerto”, aseguró Facundo, otro mendocino que estuvo presente cuando ocurrió el accidente. La joven fue internada en el hospital Gustavo Fricke. Deberá seguir allí una semana, hasta recuperarse de la grave lesión.

La música de los after se escucha desde la playa y retumba en los departamentos de toda la cuadra del sector 5, en la costera avenida Borgoño. Los vecinos y comerciantes denuncian disturbios en las playas de Reñaca. Se quejan de la suciedad por las botellas y latas tiradas por las noches y reclaman mayor presencia policial. “Las playas no son para hacer fiestas, sino para disfrutar de la arena y el mar. No vamos a permitir que se consuma alcohol”, avisó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y pidió a los padres de los adolescentes y jóvenes que controlen a sus hijos.

Las multas por consumir alcohol en las playas puede llegar a los 7500 pesos argentinos. Desde que comenzó enero, Carabineros labró 158 multas por exceso de alcohol, ruidos molestos y estacionamiento en lugares prohibidos.