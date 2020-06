En vivo: asustó a un movilero al confesar que tenía coronavirus

"Locura epidemiológica"

En el piso, el Pollo Álvarez y el resto de los panelistas se alertaron y el conductor lanzó: "¿Qué dijo? No escuché". "No entendí y se volvió para atrás", fue la respuesta del cronista. "Yo entendí ‘tengo coronavirus’. No sé si escucharon todos lo mismo", agregó.

Ante el hecho y la repercusión que generó, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se hizo presente en el lugar. El funcionario llegó en moto a la intersección de las autopistas General Paz y Ricchieri para dialogar con los vecinos y pedirles que liberen la zona. El ministro consideró que la protesta era "una locura epidemiológica". Finalmente, luego de la charlar con los vecinos, Berni logró desalojar la calle y detener la manifestación.

Sergio Berni tuvo que acudir al lugar de los hechos para despejar la protesta.

