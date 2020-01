Según contó el fiscal Matías Stiep en diálogo con LU19, el cuerpo fue hallado al costado de la Ruta 151 yendo a Cinco Saltos. “Hoy se hace la autopsia para determinar las posibles causales de la muerte y mientras se continúa con la recopilación de información. Estaba a pocos metros de la calzada, en el sector de un ingreso a zona de chacras donde había un matorral y pequeños arbustos”, indicó el funcionario judicial.

Agregó que a simple vista no tenía signos de violencia. “La intervención al cadáver en un prime momento es de forma superficial, y en el primer relevamiento hay signos que habilitan la instancia de autopsia porque en el examen no se pudo detectar una causal natural de muerte. No se relevó criminalidad externa”, afirmó Stiep.

Añadió que el hombre fue identificado y ya se dio aviso a familiares y se entrevistaron con un hermano para conocer los últimos momentos de vida.

