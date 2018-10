Enfrenta un nuevo juicio por abusar de su sobrina de 11

Ayer inició en el Juzgado de Chos Malal el nuevo juicio contra el hombre acusado por abuso sexual con acceso carnal, luego de que el fiscal Ricardo Videla impugnara el fallo y de que un tribunal de Impugnación resolviera anular la sentencia. En esta ocasión, el tribunal colegiado estará conformado por los jueces Pablo Balderrama, Nazareno Eulogio y Federico Sommer.

El aberrante hecho ocurrió en el norte de la provincia en agosto de 2016, cuando el criancero abusó sexualmente de la niña mientras sus papás se encontraban en el período de invernada en un puesto alejado de la vivienda. De acuerdo a la teoría del caso, el acusado es hermano del padrastro de la niña.

Tras realizarse una cámara Gesell, el fiscal acusó al hombre por abuso sexual agravado con acceso carnal. Como producto de la violación, la víctima quedó embarazada y en diciembre de ese año la Justicia autorizó la interrupción del embarazo.

Si bien el hombre atravesó un juicio por el hecho, en noviembre de 2017 fue absuelto por mayoría. Las juezas Carolina González y Mirtha Graciela Felau votaron por la absolución mientras que Raúl Aufranc votó en disidencia.

En el polémico fallo se argumentaba que para las juezas se trataba de cuestiones culturales, como que en esos parajes no se festejan los cumpleaños y que las distancias entre los puestos llevan a que no se conozcan fielmente las edades, por lo que el acusado no sabía que se trataba de una menor de edad.

En cuanto a la primera jornada del juicio, que se espera que termine el viernes, el fiscal explicó que si bien no hay pruebas nuevas, hubo un cambio en la defensa del acusado. Como querellante, interviene en el juicio el defensor de los Derechos del Niño, Exequiel Chiavassa.

Además, sostuvo que se trata de un caso delicado ya que “en líneas generales, los testigos siguen manteniendo las posturas. Acá el problema no es la acreditación del hecho, sino una idiosincrasia que tiene la gente”.

