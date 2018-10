"Entré por 15 minutos al súper y al salir, el auto ya no estaba"

El robo ocurrió el sábado alrededor de las 16. “Entramos a la playa del súper, mi hijo de 9 años me ayudó a estacionar corriendo los changuitos y lo dejé estacionado al lado de una camioneta. A los 15 minutos me acordé que la tarjeta de mi mamá había quedado en el auto, así que salí, pero el auto ya no estaba”, contó Elena en diálogo con LM Neuquén.

La mujer contó que el Fiat Palio, modelo 1999, dominio CZM 767, es de su mamá, quien tiene 80 años. Esa tarde, su madre le había pedido ir a comprar unas cosas al supermercado y ella la llevó, sin imaginar lo que les ocurriría.

“Al no encontrarlo, no lo podía creer. Estaba la camioneta, pero no el auto. Entré de nuevo al súper a buscar algún policía y al no verlos, le consulté a un cajero. Ahí me indicó dónde estaban los de seguridad, que al contarles lo que había pasado me quedaron mirando como que los estaba cargando”, aseguró indignada la víctima, quien confió que los guardias le explicaron que no había cámaras en ese sector.

Hasta el comercio acudieron efectivos de la Comisaría Sexta, quienes le tomaron la denuncia. “No tardé tanto como para que desaparezca un auto. Estaba cerrado con las trabas y la llave, tiene alarma, pero la verdad no entiendo cómo pasó. Me quedé con la llave en la mano”, expresó Elena.