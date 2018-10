"Era más fácil meterla que errarla, fue mala suerte"

Boca mostró ayer un flojo desempeño, no le encontró la vuelta al planteo de Central y apenas pudo empatar 0 a 0 en la Bombonera, por la novena fecha de la Superliga. Pudo perderlo pero también ganarlo en el final, con una insólita que falló Pablo Pérez debajo del arco. “Era más fácil meterla que errarla, si me das cien pelotas así, las meto todas”, lamentó el volante, quien, para no perder la costumbre, fue amonestado y se perderá el próximo partido.