“Cuando anuncié mi separación, a la semana siguiente surgió lo del Rifle Varela. Eso me dolió, porque quedé como alguien que no soy. Puedo tener relaciones, de hecho las he tenido estando con Darío y nadie se enteró. Con gente famosísima”, lanzó sorpresivamente ante las cámaras, y agregó: “Darío no sabía. Ni ahí, porque yo no lo hago saber. Además, no le importa. Él está más allá del bien y del mal”.

Embed