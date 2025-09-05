Cris Morena habló de su nieta Mila en su primera aparición pública

La productora estuvo presente en el recital que brindó Erreway en el Arena de Buenos Aires.

Cris Morena apareció a dos meses del trágico accidente que terminó con la vida de Mila Yankelevich . La productora sorprendió a todo el público por su presencia en el show de Erreay en el Arena de Buenos Aires.

“Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami (Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”, dijo Cris ante más de 40 mil personas.

Luego se msotró agradecida por el acompañamiento del público. “Quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá. Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias” , sumó en el marco del cumpleaños de Romina este viernes 5 de septiembre cuando cumpliría 51 años.

“A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban. Rebelde Way es amor. Es pasión que explota”, reflexionó la artista sobre la importancia del arte para sanar el dolor.

“No se conformen nunca con lo que el mundo impone. Escuchen, escuchen atentos, nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar. De respetar su corazón. De correr riesgos para que la vida sea plena, de apasionarse”, sumó a su reflexión ante los presentes.