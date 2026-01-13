Cuál es la profesión desconocida de Francisco, el hijo de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Nicolás Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más consolidadas del ambiente. Tras treinta años juntos, ambos se convirtieron en padres de Renata y de Francisco . Pese a que el flamante matrimonio siempre mantuvo a su núcleo familiar con un perfil bajo, las redes sociales revelaron el camino profesional que eligió seguir el menor de los hijos de la pareja.

Francisco es el hijo más chico del matrimonio de Nico Repetto y Florencia Raggi, quien tiene un increíble parecido físico con su padre. A diferencia de todo su entorno familiar, el joven de 25 años decidió comenzar una carrera lejos del ambiente artístico, de la exposición mediática y con un perfil sumamente reservado.

Tal es así que sólo se saben pocas cosas de él y, por lo general, es por lo que deslizan sus afamados padres en la web. En este marco, fue el conductor quien, en septiembre de 2024, presumió en su cuenta personal de Instagram el gran logro de su heredero que se abrió paso a la gastronomía. Fue mediante una publicación donde lo felicitó públicamente y mostró su profesión: cocinero.

El experto en comidas decidió incursionar en el mundo de la gastronomía y se instaló en Punta del Este, donde trabaja en un prestigioso restaurante de la costa esteña, más precisamente en José Ignacio. Recorriendo su perfil en la famosa red social de la camarita, se puede percibir su pasión por la cocina y su conexión con el mar y los deportes acuáticos. No obstante, no presenta actividad desde febrero de 2025, marcando un profundo distanciamiento de la comunidad virtual acentuando el hermetismo en todas las facetas de su vida.

Francisco, alejado de la exposición pública

Pese a la postura de Francisco Repetto de mantenerse alejado de la exposición pública, Florencia Raggi es quien también, cada vez que se reúne con sus hijos, comparte postales familiares, donde se lo puede ver a su hijo menor sonriente. Desde hace unos años, el matrimonio se había enfrentado a vivir el síndrome del nido vacío. Renata, abocada de lleno al arte y a la música vive en España junto a su novia; Francisco, se radicó en Uruguay enfocado en crecer en su profesión y lejos de la faceta artística en la que se desenvolvió toda la vida su clan.

Por esta razón, para la modelo, las elecciones del joven le generan sentimientos de nostalgia y alegría al mismo tiempo. "Llevando la dirección de su vida para el lado que le gusta. Se aleja. Yo quedo satisfecha”, señaló en un posteo. En esta línea, en una entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri para la revista Caras, describió rasgos de su personalidad: "Fran es más tímido, en eso es parecido a mí, pero es muy carismático".

De esta manera, Francisco, el hijo de Nico Repetto y Florencia Raggi conserva la unión y la complicidad con sus padres y hermanas desde el plano de lo privado. Sus padres, por su parte, celebran cada logro y acompañan desde la distancia el recorrido profesional de su pequeño.