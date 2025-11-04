El mal momento de salud que vive, Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: "son alertas"

El joven de 25 años se abrió con respecto a su cuerpo y su salud en una nota con la revista Pronto.

Luca Martin , el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin , tiene 25 años y es conocido desde que la actriz transitaba su embarazo. El joven actor, que dio sus primeros pasos en teatro en Sex junto a José María Muscari y fue panelista de Pamela David en Desayuno americano, habló en una reciente nota acerca de su cuerpo y su salud.

"Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte. Tengo sobrepeso pero nada que no pueda bajar. Hablo del sobrepeso en el sentido de los que no tenemos un cuerpo hegemónico o de revista. Tengo sobrepeso desde siempre, es decir, unos kilos de más", afirmó Luca.

Y continuó: "En esencia significa que tengo unos ligeros problemas de salud que vienen con eso: me canso más rápido, a veces me falta el aire, aparece la apnea a veces cuando duermo. Todos alertas de: ´No te pases de la raya porque ahí sí te podés pasar a la obesidad y ese es un problema de verdad´. Con eso estoy lidiando constantemente".

image

Además, el actor de 25 años sumó: "Sí camino mucho y esa es mi gimnasia. Con eso trato de arreglar un poco y no subir más de peso. Sé que tengo que lidiar yo con el problema y que depende de mí. Como me han dicho varios médicos, todavía estoy a tiempo de bajar de peso siempre y cuando quiera bajar. De salud estoy bien y solo tendría que perder un par de kilos para estar perfecto".

Con respecto a cómo se sentía cuándo era chico acotó: "Sí, obvio, pero fue insignificante. En la primaria tuve un poco más de bullying que en la secundaria y ahí aprendí a defenderme. Los chicos si pueden se burlan de todo y de chiquito, un poco lo sufrí. Pero no lo suficiente como para decir que fui toda la vida bullyneado".

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en su debut como modelo

Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, llamó la atención de todos los internautas en las últimas semanas. Resulta que la joven cautiva la pasarela y el mundo de la moda con su presencia a los 22 años, debido a que fue la figura principal de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos.

image

Con sus distintas puestas en escenas durante el set de fotografías, la joven recibió elogios y se colocó como una de las promesas del modelaje.

Desde la campaña se refirieron a la figura de More para ser parte de ella: “Euphoria es la celebración de la noche… que encuentra en la oscuridad el escenario perfecto para brillar. Prendas de géneros nobles, de caída fluida y corte impecable que se combinan con la frescura y la fuerza de Morena Echarri, quien encarna el espíritu de esta propuesta”.

Esta producción hecha para la campaña demuestra el interés que tiene Morena para seguir en el camino de la moda y meterse de lleno entre los grandes exponentes del sector.