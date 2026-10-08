La reconocida artista estuvo en el programa Otro Día Perdido (ODP), con Mario Pergolini, y reveló detalles sobre aquella producción hecha en el exterior. Qué dijo.

Eleonora Cassano recordó la tapa de Playboy con Julio Bocca donde posó desnuda y contó por qué lo hizo

Eleonora Cassano ingresó al estudio del programa Otro Día Perdido (ODP) , se sentó frente al filoso conductor Mario Pergolini y se entregó por completo a la entrevista que tenía preparada el histórico conductor de los medios de comunicación. Pasaron por diversos temas, pero el que más llamó la atención fue cuando contó detalles sobre una fuerte producción que hizo junto a su amigo y bailarín Julio Bocca para la revista Playboy.

Fue en los 90'. Llegó la oferta y decidieron analizarlo para tomar una decisión. Con todo el contexto aclarado sobre el tipo de exposición, el ingreso económico, entre otros detalles, hicieron que acepte la propuesta. En su relato contó cómo fue ese momento de la producción.

“Fue raro porque viene Sergio, mi marido, y me dice que tenía que hacerlo porque estaba buenísimo”, comentó Cassano, sobre la situación previa a dar el 'si' a la propuesta.

Sin embargo, más allá de ese envión que le había dado su pareja, mantenía algunas dudas: “Yo decía, ‘¿qué voy a hacer?’. Iba a dar lástima. Pesaba 43 kilos. ¿Qué iba a hacer en Playboy?“.

Sin lugar a dudas, hizo referencia a un punto clave de esta negociación. "Y cobramos un montón”, dejó en claro.

“Toda la revista era nuestra. Nosotros decidimos todo”, reveló. Es que según su explicación, los editores de la revista le dieron la exclusividad a la nota que hicieron ambos bailarines.

En el trayecto de la entrevista, Pergolini le mostró algunas imágenes sobre esa producción que tenía como fin hacer una "danza sin ropa". “Esa es horrible. No me gusta. Damos lástima ahí los dos. Hay otras que son preciosas”, alegó cuando le mostraron una foto la producción hecha en Nueva York, a cargo del fotógrafo Jack Mitchell y la productora Renata Schussheim.

“Eran bellísimas. Luego, Lino Patalano (el productor teatral) les regaló una foto nuestra a todos, a Susana (Giménez), a Mirtha (Legrand) en un cuadro. Y las tenían en el living de su casa, conmigo ahí (hace la mímica de una pose de baile)”, agregó.

Cuando le preguntaron si tenía fotos de este calibre, reveló un detalle particular: ”En mi casa no tengo fotos, no tengo premios ni tengo nada. En mi casa soy mamá y soy esposa".

Fuerte crítica de Eleonora Cassano a las nuevas camadas de bailarines

Eleonora Cassano estuvo como invitada a Otro Día Perdido (El Trece) y más allá de hablar de su carrera y recordar la tapa de la revista PlayBoy junto a Julio Bocca en 1993 puso el énfasis en su rol como docente.

La bailarina de 61 años aprovechó la ocasión para criticar fuertemente a las nuevas generaciones de bailarines. “¿Y estás dando masterclass? ¿Has vuelto un poco al maravilloso mundo de la danza?”, quiso saber Mario Pergolini “No, no me fui. Cambió. Antes bailaba y ahora estoy tratando de brindar todo lo que aprendí a la gente joven y no tan joven también”, respondió Eleonora quien contó que había participado de una competencia en San Martín de los Andes.

“¿Y sigue siendo una carrera muy demandada? ¿Sigue habiendo cantidad? ¿Sigue habiendo como muchas chicas y chicos interesados?”, preguntó el conductor, aunque la respuesta fue contundente y llamó la atención de los presentes.

“Menos porque la verdad que hoy todo el mundo quiere todo rápido y el ballet lo que menos es, es rápido. Lleva mucho tiempo de estudio, de práctica, y cuando querés ver algún resultado, pasaron tres años. Entonces hoy miran TikTok, se aprenden una coreografía y ya piensan que bailan”, reflexionó la bailarina que comenzó su carrera en la danza cuando apenas tenía 7 años al ver El Lago de los Cisnes.

“Y eso es un tema, eso es un tema. Pero vengo de San Martín de los Andes, de estar en una competencia y vi 150 coreografías, así que hay interesados”, señaló Cassano. “Me imagino que no serán como la de los colegios, que te tenés que fumar que los hijos de otros bailen mal”, dijo Pergolini a lo que la bailarina concluyó que cuando se es jurado tenés que pensar en que esas "nenitas están haciendo todo con amor y vos no les podés bajar la caña diciendo "no servís"".