Expectativa: por qué los Rolling Stones podrían regresar a la Argentina en 2026

La banda suspendió los compromisos que tenía pautados en el Viejo Continente por la salud de Keith Richards y no vería con malos ojos viajar a Sudamérica.

La noticia sobre el posible regreso de The Rolling Stones a la Argentina despertó un fervor incontrolable entre los fanáticos locales, quienes sueñan con una quinta visita histórica. Según el diario Daily Mail, los representantes de la banda evalúan seriamente realizar una serie de presentaciones en Buenos Aires durante 2026.

Este interés surge tras la reciente cancelación de su gira por Europa , motivada principalmente por los cuidados que requiere la salud del guitarrista Keith Richards a sus 82 años. La banda busca ahora formatos de conciertos más estáticos, conocidos como residencias, para evitar los traslados agotadores que implican las giras mundiales tradicionales.

“La prioridad es la salud de Keith”, sentenció el comunicado oficial que explicaba los motivos médicos detrás de la suspensión de los compromisos que el grupo tenía en el Viejo Continente. Esta decisión abre una ventana de oportunidad para que Sudamérica , y especialmente territorio albiceleste, se conviertan en el refugio de sus últimas grandes presentaciones.

Si bien hoy se cumplen 25 años del debut de los @RollingStones en Argentina, me queda en la memoria ese mágico momento q fue el cierre de su último show en La Plata. Plano de imágenes q a veces tengo como el privilegio de tener x ser productor. Puede haber mayor magia!! pic.twitter.com/PAUSvQ1K1Z

Sin embargo, el histórico productor Daniel Grinbank, responsable de haber traído a "Sus Majestades Satánicas" en sus cuatro visitas previas, se mostró muy cauteloso ante las versiones del periódico británico. El empresario aseguró no tener información sobre estas negociaciones y consideró que, bajo las actuales condiciones físicas de los músicos, el proyecto parece difícil.

“Leí la nota del Daily Mail. No estoy enterado de nada. Igualmente me parece imposible”, declaró para bajar las expectativas que se multiplicaron rápidamente en las redes sociales. A pesar de su escepticismo, los seguidores eligen aferrarse a la idea de que la mística stone siempre guarda una última sorpresa.

Por su parte, Mick Jagger continúa demostrando una vitalidad asombrosa y manifestó que la energía creativa del grupo sigue siendo el motor principal para mantenerse activos sobre los escenarios. El cantante aludió a que la banda siempre se deja llevar por el deseo de tocar ante los públicos más apasionados y vibrantes del mundo entero.

“Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”, expresó el intérprete en una entrevista reciente para graficar que el espíritu del rock sigue vivo a pesar del tiempo. La inminente salida de un nuevo álbum de estudio para mediados de 2026 refuerza la hipótesis de que el grupo planea una celebración especial que incluya presentaciones fuera de Europa. Este trabajo discográfico será el primero grabado íntegramente tras el fallecimiento de Charlie Watts y contará con canciones que rinden homenaje a su legado.

Los Stones visitaron Argentina en cinco oportunidades

El vínculo emocional entre los Stones y el público argentino es un fenómeno único que los propios músicos destacaron en numerosas ocasiones desde su primera llegada al país en 1995. Cada visita fue un hito cultural que trascendió lo musical para convertirse en una verdadera fiesta popular que movilizó a miles de personas.

“Nada está descartado, todo es posible cuando se trata de los Rolling Stones”, concluyó una fuente vinculada a la producción internacional, dejando la puerta abierta a una confirmación oficial. El sueño de la quinta visita sigue más vivo que nunca mientras los fanáticos esperan que la lengua vuelva a brillar en suelo argentino.