La famosa periodista de ESPN que se cansó y lanzó todo en las redes: "Estoy harta"

En una publicación en sus redes sociales, Lola compartió una foto en la que se la ve con lágrimas en los ojos y una expresión de tristeza. En el texto que acompaña la imagen, la relatora expresó su angustia: "Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda". Además, manifestó su hartazgo ante las críticas constantes, destacando la dificultad de lidiar con este tipo de situaciones en un ambiente machista.

El mensaje de Lola del Carril a quienes la critican por su trabajo en ESPN

A pesar de las dificultades, Lola se ha destacado por su pasión y dedicación en el ámbito deportivo. Desde joven, mostró interés por el fútbol y su habilidad para relatar partidos, inspirada en referentes como Mariano Closs. Su participación en el reality "Relatoras" la llevó a consolidarse como una figura relevante en el periodismo deportivo argentino.

ESPN 2.jpg

Sin embargo, a pesar de sus logros, Lola continúa enfrentando críticas y ataques en las redes sociales. Ante esto, hizo un llamado a la reflexión: "Sociedad de mierda, anticuada y machista", expresó, señalando la necesidad de un cambio de paradigma en el ámbito deportivo y en la sociedad en general.

El apoyo de Ángela Lerena

A través de su mensaje, Lola instó a sus detractores a reflexionar sobre el impacto de sus palabras y a enfocarse en el trabajo en lugar de dedicarse a desacreditar a los demás. Asimismo, recibió muestras de apoyo de colegas y seguidores, quienes destacaron su valentía y determinación en medio de la adversidad.

En medio de este difícil momento, Lola recibió palabras de aliento de su colega Ángela Lerena, quien destacó su fortaleza y la animó a seguir adelante: "No te digo que no les des bola. Te digo que los demás no definen quién sos, qué sos capaz de hacer y hacia dónde vas. Sos la persona más poderosa de tu vida. Hacelo valer. Te quiero", escribió Lerena, brindando su apoyo incondicional a la joven relatora.