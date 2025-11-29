Reforma fiscal: ¿los municipios pueden salir ganando con los cambios?

Intendentes de todo el país pidieron que se modifique el IVA para mejorar licitaciones públicas. Las provincias también buscan sacar partido.

Intendentes de todo el país, con legisladores de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación.

La reforma fiscal que el gobierno –ahora más empoderado en el Congreso- pretende discutir está guardada bajo siete llaves hasta su presentación oficial en los próximos días. Algunos detalles, no obstante, fueron adelantados por el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo . Las provincias y los municipios tienen especial interés en los cambios que vendrán con la nueva legislación y cada uno comienza a acomodar piezas para no quedar mal parados con los cambios.

Los intendentes, por las dudas, se anticiparon a los gobernadores y ya mostraron sus cartas . Pretenden que la reforma impositiva les permita una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios . Es que, mientras el sector privado puede descontar ese gravamen como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios , dicen los alcaldes.

Las dos organizaciones que nuclean a los jefes comunales del país, la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) –del que el municipio de la ciudad de Neuquén forma parte - entregaron un documento a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso con el pedido concreto para que ese cambio se incorpore en la discusión del proyecto que presentará el gobierno nacional.

Recientemente en Córdoba, el ministro Caputo confirmó que la reforma podría incluir modificaciones en el IVA, de modo que la Nación cobre una parte del tributo (que podría ser del 9%), y luego cada provincia pueda fijar su propia alícuota, aunque respetando el tope actual del 21% en total. “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias, a partir de que más empresas se radiquen en las jurisdicciones donde se abona una alícuota más baja”, dijo el funcionario.

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal de la legislación tributaria de 2025, identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos en el país. El informe indica que entre estos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos.

El Súper IVA que planea aplicar el Palacio de Hacienda abre un interrogante acerca de su factibilidad. Los especialistas sostienen que sería efectivo en caso de que se elimine el impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo que representó en 2025 casi el 80% del total de la recaudación de las provincias.

Al respecto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) previno que existen disparidades para la implementación de este mecanismo, dado que “habría al menos 8 jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe) que por la magnitud de su actividad económica podrían autofinanciarse usando como principal fuente de financiamiento el Súper IVA. Pero para las 16 provincias restantes podría haber dificultades debido a que -por su menor nivel de desarrollo- deberían aplicar alícuotas muy altas”.

IDESA, por otra parte, advirtió que “un problema más grave es la mala calidad de los impuestos. El sistema tributario contempla tributos muy rudimentarios con impactos muy negativos sobre la competitividad. El ejemplo más sintomático es la superposición de los impuestos a las ventas, donde al IVA nacional se superponen Ingresos Brutos y las tasas municipales que operan como un impuesto a los ingresos brutos a escala local”.

Poner orden fiscal no será una tarea sencilla.