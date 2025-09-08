La foto de Lamine Yamal que confirma que está más enamorado que nunca de Nicki Nicole

El jugador español apareció en un video filmado por un compañero de la Selección de España donde se lo ve muy enamorado.

Lamine Yamal rompió con los rumores que surgieron el pasado martes que sostenían el fin de la relación entre la cantante rosarina Nicki Nicole con un video íntimo que surgió en la intimidad del vestuario de fútbol del Barcelona, donde brilla el joven español llamado a ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

El jugador apareció en un video filmado luego de que la Selección Española le gane por 6 a 0 a Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas. En medio de la euforia por la victoria conseguida y el cambio de vestimenta post partido, un intercambio con su compañero Nico Williams rompió con todos los rumores que hacían alusión a una posible separación.

“ ¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué le sonríes al móvil, hermano?” , le dijo Williams a Yamal que miraba con una sonrisa su celular. Ante esta situación el jugador no medio palabras pero con varios gestos confirmó la relación: el más contundente fue cuando mostró el fondo de pantalla de bloqueo de su celular donde se pudo ver una foto suya junto a la cantante rosarina y luego envió un beso a la cámara que sería para su novia.

Nico Williams on Lamine Yamal showing his phone background with Nicki Nicole: 'My son is in love ' pic.twitter.com/JZxLrPjF4W — 433 (@433) September 8, 2025

"Mi chaval está in love”, escribió Williams sobre su amigo al registrar en un video toda la situación. Esta situación fue motiVo de debate entre los seguidores de ambos.

La acción que había despertado rumores de separación

Fue una actitud en las redes sociales la que volvió a generar un fuerte rumor en el mundo del espectáculo y también en los fanáticos que habían aprobado la relación. Instagram volvió a ser, como se utiliza en la época, el canal donde quedan en evidencia los momentos de las parejas y permiten sacar conclusiones.

Lo llamativo que despertó cierta atención fue que el futbolista de 18 años eliminó de su cuenta personal las imágenes que tenía junto a Nicki, lo que podría presagiar el fin pero tampoco es una confirmación de que esta ruptura esté sucediendo. Sin embargo tampoco se espera una confirmación de las partes entendiendo que no oficializaron formalmente su vínculo.