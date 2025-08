La prueba que muestra que Wanda Nara "truchó" chats con un médico

WANDA Y LOS CHATS CON MEDICO

El mensaje de Wanda Nara a sus hijos en medio del escándalo

Mientras la guerra suma nuevos capítulos, Wanda publicó una foto de sus hijos Benedicto y Constantino López junto a Francesca e Isabella, las nenas que tuvo junto a Mauro Icardi. En la imagen que compartió este martes 5 de agosto se ve a los cuatro con una gran sonrisa y listos para comenzar el ciclo lectivo.

“Feliz comienzo, amores de mi vida. Son muy valientes, muy unidos y eso me da mucho orgullo. Los amo infinito”, escribió la mediática en medio de la guerra sin fin que mantiene con Mauro Icardi quien quiere llevarse a sus dos hijas a vivir a Turquía.

Wanda Nara

Horas previas a esa publicación, Wanda fue letal con el futbolista al tildarlo de “hijo de puta”. En una historia de Instagram publicó un texto en una placa con fondo negro: “Tenés que ser muy hijo de puta, sabiendo que la madre de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, para querer instalar que pude haber consumido alguna sustancia que jamás consumí”.

Y agregó: “Todo lo hacés con el fin de sacarme a las nenas y llevarlas a vivir con vos. De una y mil maneras te expresaron que no quieren vivir con vos ni verte. Me cansé de que me acuses siempre de algo nuevo desde que te dejé para cumplir tus amenazas”.

Wanda Nara contra Icardi

La deuda millonaria de Mauro Icardi

En medio de denuncias cruzadas, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, señaló que la suspensión de la obra social familiar y la falta de pago de la cuota alimentaria podrían deriva en consecuencias penales para el futbolista agravando aún más el conflicto judicial.

Asimismo, en las últimas horas se conoció que Wanda realizará una denuncia contra el jugador del Galatasaray por abandono de persona a sus hijas. En tanto, él la denunciará por "abandono material y emocional de las niñas, además de obstrucción e impedimento de contacto".

wanda icardi

Según reveló Laura Ubfal, la denuncia es debido a que Icardi no cumple con sus responsabilidades paternales al no pagar la prepaga médica de sus hijas Francesca e Isabella, sumando una deuda de aproximadamente 7 millones de pesos, y mucho más por la cuota alimentaria.

Previo a la feria judicial, el juez Adrián Hagopian había ordenado a Mauro Icardi abonar en un plazo de 24 horas la obra social de sus hijas por la que adeuda una semana cercana a los 7 millones de pesos. Como el futbolista no habría cumplido con el pago, el magistrado impuso una millonaria multa.