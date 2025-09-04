La reacción de Martina de GH tras el romance con Rusherking

Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que el famoso cantante de trap, Rusherking , está saliendo con Martina Pereyra , ex participante de una de las últimas ediciones de Gran Hermano. En este contexto, fueron a buscarla y su reacción fue sorpresiva.

Según la periodista, el coqueteo se dio a través de Instagram con intercambios de likes, aunque fue Thomas Nicolás Tobar quien habría dado el primer paso para pasar de la virtualidad a la realidad. Lo cierto es que por estas horas, ni Martina sigue al cantante, ni el ex de la China Suárez y Ángela Torres es follower de la modelo.

Claro que quizá cuidan las formas para cuidar las apariencias. Aunque también indican que todo se trató de un romance de una noche, más cuando la propia Iglesias bromeó con que a Rusher lo apodan el mago ya que “echa un polvo y desaparece”.

image

Consultada por el rumor de affaire con Rusherking, la respuesta de Martina Pereyra fue sorpresiva. "No lo conozco", sentenció la ex GH. "Lo vi en el evento de Sarkany una vez y ni siquiera lo saludé", agregó.

Luego fue consultada sobre si se encuentra en pareja con otra persona, y la respuesta de Martina fue tajante: "No. Tampoco. Estoy solterísima".

Ángela Torres reveló qué la distanció de Rusherking y contó cuando se separó

Después de un año y medio de relación, con momentos de exposición y algunos altibajos, Ángela Torres y Rusherking decidieron ponerle punto final a su noviazgo. Si bien la noticia se conoció a mediados de junio a través de LAM, ambos cantantes lo confirmaron públicamente sin rodeos. Ahora, semanas después, la actriz rompió el silencio en una entrevista descontracturada y cargada de revelaciones personales.

image

La charla tuvo lugar en el canal de streaming Visionshow, donde Martín Cirio —conocido por su estilo filoso y relajado— recibió a Ángela para hablar de su nuevo álbum No me olvides, pero el tema del corazón no tardó en colarse. “¿Hace cuánto cortaron?”, preguntó el conductor. “Cortamos hace… dos meses”, respondió ella sin titubeos, y agregó con sinceridad: “Muy distintos. Somos personalidades muy distintas”.

Sin dar detalles escabrosos, la artista dejó entrever que la relación se fue desgastando con el tiempo, y que las diferencias de fondo fueron determinantes. “No se armó, ¿qué decirte?”, expresó con honestidad. Más allá de los rumores que rodean a las figuras públicas, Ángela evitó alimentar teorías sobre infidelidades o terceros en discordia. En una entrevista anterior con la periodista Candela Mazzone, había sido categórica: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

En sintonía, Ángel de Brito también había dado su versión en LAM: “La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas”.

image

Durante el intercambio con Cirio, surgió además un momento inesperado y muy comentado en redes sociales. Mientras el conductor le preguntaba si tenía ganas de conocer a alguien nuevo, Ángela no dudó en mostrarse abierta: “Bueno, una chica...”, dijo cuando Cirio sugirió presentarle a una amiga. Al consultarle si era bisexual, la respuesta fue contundente: “Soy bi”. Luego aclaró: “De toda la vida siento que soy bisexual”. Y aunque admitió que no tiene tanta experiencia en vínculos con mujeres, agregó: “Siempre estoy abierta a confundirme con una piba. Me ha pasado. He estado”.